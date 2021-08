Dramas coreanos que se estrenan en septiembre y no te puedes perder

Con la llegada de un nuevo mes, llegarán nuevos estrenos en dramas coreanos. Corea del Sur no se detiene y sorprenderá a las fans de este fenómeno del entretenimiento con diversas historias con las que podrás armarte un maratón durante septiembre. Checa la lista completa.



La cuna del K-Pop es un gran monstruo de la producción, no por nada llegaron hasta la ceremonia del Oscar con "Parasite", la primera película coreana en alzarse con la máxima estatuilla de esta ceremonia que premia lo mejor del séptimo arte. Además, con plataformas como Netflix su popularidad se ha globalizado.



Los doramas se estrenan mes con mes, uno tras otro, pero con diferentes tramas que se adaptan a todos los gustos y géneros. Desde adaptaciones de webtoons, series de terror o historias de asesinos en serie. Anota la fecha y conoce todos los K-Dramas que llegarán para despedir a agosto.

Todos los dramas que se estrenarán en septiembre 2021

Yumi's Cell

Su estreno está programado para el 17 de septiembre. El drama coreano protagonizado por Kim Go Eun se centra en la vida de Yu Mi, una joven trabajadora y soltera. Ella no no es buena para expresar sus sentimientos, pero al estilo de Lizzie McGuire, tiene células en su cerebro que cobran vida y representan las diferentes emociones de la protagonista.

Lost

Drama coreano que se estrena el 4 de septiembre y seguirá la vida de una mujer de 40 años y un joven de 27 años. Ella es una escritora fantasma cuya identidad es desconocida, mientras que él no sabe qué rumbo tomar en su vida. El temor a ser un don nadie envuelve al protagonista, quien se siente "perdido".

High Class

El 6 de septiembre llegará este K-Drama que sigue a Song Yeo Wool, una mujer que lo pierde todo tras ser acusada injustamente de asesinar a su pareja. Nam Ji Sun es una mujer de clase, encabeza a un grupo de madres, cuyos hijos asisten a la prestigiosa escuela a la que va el hijo de la protagonista.



Danny Oh es profesor de la institución y un exjugador de hockey. También está Hwang Na Yoon, la única mujer amable con Song Yeo Wool y Cha Do Young, una exactriz que busca la fama.

The veil

El dorama se estrenará el 17 del siguiente mes. Narrará la vida de Han Ji Hyuk, un hombre que fue el mejor agente en el Servicio Nacional de Inteligencia; sin embargo, una misión fracasó y desapareció sin dejar rastro. Tras un año de búsquedas, reaparece para vengarse del compañero que lo traicionó y que puso en peligro a la organización.

Hometown

El drama coreano se estrenará el 22 de septiembre y estará ambientado en 1999, cuando Choi Hyung In era un detective, pero sufre la pérdida de su esposa en un atentado terrorista en 2009. Tras su muerte, decide investigar el caso de un asesinato que podría estar relacionado con la muerte de su pareja.

Jo Jung Hyun es el hermano menor de un hombre que fue condenado por acto terroristas y se hace cargo de su sobrina, quien lo ayuda a salir adelante. Sin embargo, un día ella desaparece y él hará todo lo posible por encontrarla. Finalmente, Jo Kyung Ho es culpable de lanzar un ataque con gas sarín por lo que sufre cadena perpetua.

One the woman

El 17 de septiembre llegará este K-Drama sobre Jo Yeon Joo, una mujer que se desempeña como una fiscal que trabaja bajo la corrupción. Tras un caso, pierde la memoria y adopta la identidad de Kang Mi Na, una heredera que guarda gran parecido con su verdadero yo.



Han Seung Wook es un joven rico que no ha superado su primer amor, pero conoce a Jo Yeon Joo tras el accidente que le provoca amnesia.