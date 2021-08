¿Por culpa de Livia Brito? Marlene Favela deja "La Desalmada"; aquí los motivos

La actriz Marlene Favela comunicó que no formará más parte del elenco de la telenovela “La Desalmada”; en su cuenta de instagram se observaron varias fotos donde se despedía de todo el elenco, incluso Livia Brito le dedicó un tierno mensaje. Sin embargo, aún no se sabe el porqué de esta abrupta salida.

La partida de Marlene Favela se da entre rumores de enemistad con Livia Brito; uno de ellos señala que las diferencias comenzaron cuando la cubana le “quitó” una de sus maquillistas a Marlene, pero parece que todo esto es infundado. Marlene Favela interpretaba a Leticia Lagos en “La Desalmada”, personaje que le dio alegrías y tristezas, pero sin duda la oportunidad de poder participar en un proyecto exitoso.

’Chicos, acaba de terminar Marlene Favela. Gracias, un placer trabajar contigo hermosa… Gracias mami chula’', expresó en un comentario para dejar en claro que ya concluyó el rodaje de la producción para Televisa a cargo de José Alberto El güero Castro, quien es productor del proyecto.

Livia Brito demostró que no hay enemistad entre ellas

Marlene Favela agradeció a todo el equipo de producción, pero especialmente al Güero Castro. Todo el elenco le agradeció también a la actriz por el entregado trabajo en su papel. Incluso Livia, con quien se creía que había una rivalidad; Brito le comentó que le agradecía su entrega y la impulsaba a seguir siendo igual de exitosa que siempre.

Estos rumores comenzaron cuando el periodista Alex Kaffie aseguró que Marlene Favela no soportaba a la protagonista. Sin embargo, no sabemos si esto llega a ser verdad y las actrices limaron las asperezas. Los fans de Marlene Favela no se quedaron callados, ya que insisten que la quieren de protagonista en la siguiente novela que participe.

“La desalmada” es una historia de amor y venganza que está protagonizada por Livia Brito y José Ron; la trama de la telenovela gira en torno a Fernanda Linares, quien busca revancha por el asesinato de su esposo durante la noche de bodas; en este incidente ella también fue violada.

msb