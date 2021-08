Kristal Silva le reclama a Cynthia Rodríguez por no asistir a su boda y humilla a Laura G | VIDEO

Kristal Silva se casó con Luis Ángel Lores el pasado fin de semana. A la boda asistieron conductores de 'Venga la Alegría' como El Capi Pérez, Laura G y William Valdés. Sin embargo, una de las grandes ausentes fue Cynthia Rodríguez.

Las críticas se hicieron presentes en redes sociales, donde le reclamaron a la exparticipante de 'La Academia' por haber faltado a uno de los días más importantes para su amiga. Ante esta situación, ambas conductoras decidieron decidieron explicar qué fue lo que pasó. Incluso, la mencionada Laura G salió 'raspada'.

Cynthia Rodríguez y Kristal Silva. Foto: Instagram

¿Por qué Cynthia Rodríguez no fue a la boda de Kristal Silva?

A través de sus historias de Instagram, las presentadoras del programa matutino de TV Azteca hablaron al respecto. "Muchas personas me han estado preguntando por qué Cynthia Rodríguez no estuvo en mi boda. No fue, ellos sí fueron", dijo Kristal Silva, mientras señaló a sus compañeros de VLA.

"Pues hay que preguntarle en persona", mencionó la recién casada, a lo que su amiga respondió: "Porque ¿sabes qué? Tú me dijiste que preferías a otra Cyn", haciendo referencia a Cyntia González, de 'Survivor México, reality donde entablaron una buena amistad.

No obstante, Kristal le expuso: "Pero ella tenía justificación, estaba en la final de 'Survivor', ¿y tú?". Cynthia contestó: "Yo estaba en un bautizo, ¿te acuerdas que te dije que fui madrina?". Y es que de acuerdo con la revista 'TV Notas', Rodríguez y su novio Carlos Rivera fueron padrinos en un bautizo.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera en el bautizo. Foto: TV Notas

Kristal Silva humilla a Laura G

En conclusión, a Cynthia Rodríguez le fue imposible asistir a la boda de Kristal debido al bautizo que ya tenía planeado con Carlos Rivera. Al respecto, Silva bromeó: "Fue al bautizo de su hijo, es lo peor y no me invitó".

En ese momento, la conductora y modelo de 29 años volvió a hacer una mofa, pero esta vez a Laura G, quien se encontraba frente a ellas: "Laura por ejemplo no es mi amiga y fue", comentario que provocó la risa de Cynthia y la cara de asombro de Laura.