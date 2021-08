Ingrid Coronado y los ataques que recibió tras su separación de Fernando del Solar; cuenta su verdad | VIDEO

Ingrid Coronado abrió su corazón durante una entrevista en una estación de radio, la famosa confesó que todos los comentarios que recibió durante ese proceso de divorcio afectaron mucho su estado emocional.

En la invitación que recibió al programa de Yordi Rosado la famosa expresó su sentir después de que se difundiera la noticia de su separación con el conductor Fernando del Solar.

“Se filtró la noticia de mi separación del que era mi esposo y papa de mis hijos (Fernando del Solar) y a partir de ahí empezaron a atacarme, difamarme, condenarme y fue algo realmente injusto, independientemente de que las cosas no estaban siendo como las estaban mostrando, lo cual me estaba afectando enormemente, el problema fue, que fue una y otro y otra y no terminaba”, dice la también locutora en la primera parte del video compartido en TikTok por la estación de radio.

“Llegó un momento en el que yo tenía a un automóvil siguiéndome todo el tiempo para ver si yo hacía algo mal, para que pudiera captarme, realmente la gente en la calle me insultaba y nos le importaba que estuviera con mis hijos, me empezaban a decir cosas horribles, cuando íbamos en el coche y pasaba por un puesto de revistas tenía que distraerlos para que no voltearan a ver las portadas de las revistas en donde a su mamá le decían que era una maldita, una inhumana y cosas peores”, agregó.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar empezaron su historia en 2008 y terminaron su relación en mayo del 2015 después de no poder resolver una crisis matrimonial, pero las personas se centraron en que el argentino también llevaba un proceso de batalla contra Linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en 2012.