MTV VMAs 2021: De Camila Cabello a Olivia Rodrigo: lista de artistas que cantarán en los premios

Hace unos días te dimos a conocer a los nominados de los premios MTV Music Video Awards (VMAs) 2021, que se celebrarán el próximo mes de septiembre en Nueva York. Ahora, los galardones anunciaron a los artistas que cantarán en la ceremonia, entre los que destaca la presencia de Camila Cabello Y Olivia Rodrigo.

Camila Cabello, quien ya protagonizó una sonada actuación en la edición de 2019 cantando "Señorita" junto a su novio Shawn Mendes, en esta ocasión interpretará su último sencillo: "Don't Go Yet". Mientras que Olivia Rodrigo entonará "good 4 u", de su álbum debut 'SOUR'.

Artistas que cantarán en los MTV VMAs 2021

Además de Camila Cabello y Olivia Rodrigo, el joven y talentoso rapero Lil Nas X, la cantante neozelandesa Lorde y el rapero Machine Gun Kelly completan la lista de actuaciones, aunque MTV asegura que aún quedan más artistas por anunciar antes de la gala, que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre.

En esta edición, los cantantes Justin Bieber y Megan Thee Stallion lideran las nominaciones con siete y seis respectivamente. El canadiense es el principal favorito gracias a varias colaboraciones, como "POPSTAR", junto a DJ Khaled y Drake, mientras que la estadounidense le apuesta todo al provocativo tema "WAP", con Cardi B.

Olivia Rodrigo, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon y Lil Nas X figuran con con cinco nominaciones, seguidos por 24kGoldn, Cardi B, Dua Lipa y la guapa y exitosa Taylor Swift, con cuatro.

La categoría más destacada es sin duda la de Video del Año. En ella, además de Justin Bieber y Megan Thee Stallion, se encuentran Doja Cat y SZA por "Kiss Me More", Ed Sheeran por "Bad Habits", Lil Nas X por "MONTERO (Call Me By Your Name)" y The Weeknd por "Save Your Tears".