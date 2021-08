Facebook elimina cuentas que atacaron a Lizzo con comentarios ofensivos

La cantante estadounidense Lizzo enloqueció a sus fans por el lanzamiento de su más reciente canción “Rumors”, en la que colabora con Cardi B; sin embargo, la cantante fue víctima de comentarios ofensivos y body shaming llevando a Facebook a cerrar cuentas como medida.

La rapera recibió en sus redes sociales comentarios en los que algunos usuarios lanzaron críticas a su físico y otros la llamaron “mammy”, una palabra usada en el pasado para describir a las mujeres afroamericanas que tenían como trabajo cuidar a niños blancos y que actualmente se considera racista.

Facebook ha implementado medidas para combatir el bullying en sus redes sociales, por lo que lo sucedido con Lizzo no pasó desapercibido y como parte de ello se eliminaron todas las cuentas que lanzaron comentarios ofensivos contar la cantante, algo que seguirá haciendo de continuar.

La red social argumentó que los comentarios y cuentas eliminadas violaban sus políticas contra el discurso de odio, intimidación y acoso. Por este motivo se seguirán eliminando los comentarios y cuentas de usuarios que puedan incurrir en lo ya mencionado.

Facebook cierra cuentas que atacaron a Lizzo. Foto: Instagram @lizzobeeating

Lizzo responde entre lágrimas

Tras los comentarios que recibió, la cantante Lizzo decidió romper el silencio y el pasado fin de semana compartió un video en su cuenta de Instagram en el que habla sobre lo mucho que la ha afectado lo que sucede en las redes sociales contra ella.

"La gente que tiene algo malo que decir sobre ti, y en su mayor parte no hiere mis sentimientos, no me importa (…) Solo pienso cuando estoy trabajando esto duro, mi tolerancia es menor, mi paciencia es menor. Soy más sensible y me afecta”, dijo la cantante entre lágrimas.

Al respecto, la cantante Cardi B la defendió y habló sobre el body shaming, así como el bullying en las redes sociales: “Cuando te defiendes, afirman que eres problemática y sensible. Cuando no lo haces, te destrozan hasta que lloras así".