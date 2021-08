Frida Kahlo y ésta famosa cantante son parientes; ésta es la relación que pocos saben

Frida Kahlo es una de las pintoras más famosas de México, han pasado más de 50 años de su fallecimiento, pero su legado permanece en la memoria por su gran talento que ha sido reconocido a nivel internacional. Sin embargo, pocos saben que es pariente de una famosa cantante.

Kahlo, quien falleció el 13 de julio de 1954 a los 47 años. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. También conocida por su relación con el pintor Diego Rivera, la artista nunca se convirtió en madre, por lo que no tiene descendencia directa.

Frida Kahlo y su relación con Dulce María

Desde hace muchos años la cantante Dulce María, de 35 años, había comentado que tenía una relación con la reconocida artista, pero el tema fue recordado recientemente en una entrevista que realizó la exRBD con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Desde hace muchos años la cantante Dulce María, de 35 años, había comentado que tenía una relación con Kahlo. Foto: Especial

La actriz, quien comenzó su carrera en el espectáculo mexicano cuando era niña, explicó en la plática con la periodista que es sobrina nieta de Frida Khalo, ésto debido a que su abuelita era prima hermana de la madre de la pintora, además reveló que está trabajando en formar su árbol genealógico.

“La relación está porque la mamá de Frida era prima hermana de mi abuelita materna. Mi abuelita materna era Guadalupe Calderón, la mamá de Frida era Matilde Calderón y eran primas hermanas", confirmó la también actriz .

Sin embargo, la ex integrante del grupo musical RBD dijo que por motivos de edad, de la cantidad de hijos que tuvieron, y de sus creencias, no se llevaban mucho. Frida era partidaria del comunismo, mientras que en la familia de su abuelita eran católicos, además de que por la diferencia de edades no se conocieron.