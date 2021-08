Exhiben a mach@s en serie "Todo va a estar bien"

Los actores Flavio Medina y Lucía Uribe tomaron la tarea de mostrar y exhibir los micromachismos que existen en la sociedad, sobre todo en la mexicana, gracias a su participación en “Todo va a estar bien”, un drama que reflexiona sobre el machismo con historias como la de “Ruy”, un macho progre que cree que es feminista.

“Es un hombre que cree que es libre, que es actual y feminista, pero no es así, más bien está en el proceso de cambio y se da cuenta de los errores que tiene en sus acciones, pero lo importante es ver a un tipo que cree que actúa de la manera correcta y tiene muchas actitudes del patriarcado y machismo, que eso es lo que sucede un poco en este momento y hay que tomar conciencia”, afirmó Medina, quien da vida a dicho personaje.

La historia cuenta la vida de “Ruy” y “Julia”, a quien interpreta Uribe, una pareja que está en proceso de divorcio y en disputa por la custodia de la niña, lo que los hará enfrentarse a todo el sistema patriarcal que rige en el país. “Lo mejor es que esta serie no te da respuestas, ni te dice qué hacer frente al macho progre, la corrupción o maternidad, no. Sólo retrata y toca estos temas de una manera compleja y confusa y no resuelta, tal y como es la realidad para que el espectador, empiece a cuestionarse y visibilice estos temas”, aseguró Lucía.

En esta historia también participan Pierre Louis y Mercedes Hernández, quienes señalaron que el machismo no es un problema exclusivo de los hombres, sino también de las mujeres, porque es algo que está arraigado en la educación. “Hay muchos amigos y amigas que tengo que son así sin siquiera saberlo, ni querer serlo”, agregó Louis.

La serie es producida y creada por Diego Luna, quien aseguró, "la pausa que le trajo a mi vida el CO- VID, fue buena ya que la serie se filmó como película, es el mismo fotógrafo Damián García, y los personajes se iban terminando de definir en el camino, ya que la niña no leyó el guion”.

DATOS

Hernández da vida a Idalia, la nana de la hija de la pareja. Louis es el dentista de la pequeña, pero su relación con la familia es más que profesional. La serie fue grabada durante la pandemia bajo las estrictas normas de seguridad.

NÚMEROS

190 países podrán verla el 20 de agosto.

8 episodios de 30 minutos tiene la primera temporada.

dza