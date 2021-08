Cumpleaños Belinda: La cantante se volvió tendencia con su diseño de uñas y el anillo de compromiso | FOTO

Este 15 de agosto Belinda está de fiesta, ya que es su cumpleaños 29, pero a pesar de ser una fecha importante para la cantante y actriz, se dio un tiempo para compartirle a sus fans el diseño de sus uñas, mismo que no tardó en causar revuelo en las redes sociales, ya que de paso mostró el costo anillo de compromiso que le dio Christian Nodal.

La cantante no podía dejar pasar la oportunidad de compartirle a sus seguidores el bonito y original diseño de uñas que se había realizado para festejar su cumpleaños y no, no es nada serio o aseñorado, sino todo lo contrario, ya que el diseño remontó a más de uno a su infancia.

Para celebrar sus 29 primaveras, la actriz decidió colocar a personajes de Disney, pero eso no fue todo, ya que las fotos que compartió en sus historias de Instagram también a pareció el anillo de 3 millones de pesos que Nodal le dio a Beli para confirmar su compromiso de cara a lo que se espera una de las mejores bodas.

La interprete de “Sapito” se volvió tendencia debido a que sus fans mostraron un gran agrado a su nuevo diseño de uñas, mismo donde se puede ver a Blanca Nieves, Alicia en el País de las Maravillas, la Sirenita, Stitch, Mickey Mouse y la Bella y la Bestia.

La sorpresa de Nodal

Como era de esperarse, el cantante de regional mexicano tenía que sorprender a Belinda en su cumpleaños 29 y no decepcionó a los seguidores de la pareja, ya que la recibió con arreglos de globos en la noche donde se podía ver el amor que le tiene y la palabra “Beli” acompañadas con pétalos de rosas, corazones de helio y algunas figuras de Minnie Mouse, las cuales iban a acorde a sus uñas.

Este no será el único detalle que recibirá la actriz por parte de su futuro esposo, ya que se espera vayan a comer o cenar a algún lugar para seguir con las festividades.