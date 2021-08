Alejandro González Iñárritu: Estas son las MEJORES PELÍCULAS del afamado director mexicano

Alejandro González Iñarruti es uno de los directores más exitosos en la historia del cine mexicano. Sus producciones se han caracterizado por lo minucioso de cada detalle, así como por la creatividad que le impregna a cada una de sus cintas.

La valía de González Iñárritu es que ha realizado largometrajes en diferentes idiomas y nacionalidades, pero lo más relevante es que ha captado de manera magistral las aportaciones culturales de cada país en donde ha laborado. El cineasta mexicano cumple 58 años este 15 de agosto por lo que recordamos sus películas más notables.

Amores Perros

La película entrelaza tres historias que se desarrollaron en la Ciudad de México. Se estrenó en el año 2000 y fue catalogada como una de las producciones que mostró de manera magistral las tradiciones mexicanas. Fue escrita por Guillermo Arriaga y tuvo a Gael García como protagonista.

Birdman

Narra la historia de un actor que dio a vida a un superhéroe en el pasado pero ahora trata de revivir su carrera a través de la obra What we talk about when we talk aabout love. Michael Keaton fue el actor principal y recibió excelentes críticas por parte de La Academia.

Revenant

Mark Smith fue el encargado de escribir el guión con Leonardo di Caprio como protagonista. Este largometraje se sitúa durante un crudo invierno en Estados Unidos y aborda el tema de un cazador de pieles que casi pierde la vida después de ser atacado por un oso.

Babel

Una de sus grandes películas. El repertorio incluye a Adriana Barraza, Rinki Kikuchi y Brad Pitt. Fue grabado en México, Marruecos, Japón y Estados Unidos. Al igual que en Amores Perros, aquí se entrelazan varias historias. Gracias a este filme recibió una nominación al Oscar.