Netflix: La MEJOR película con Kit Harington en la plataforma que te hará olvidar Game of Thrones

El fin de semana ha llegado y la mejor opción para esta temporada es una tarde de Netflix, y si eres fan de la exitosa serie de HBO Game Of Thrones, te va a encantar, pues está protagonizada por nada menos que Kit Harington, quien interpreto a John Snow en la producción, que s ha colocado entre las más prestigiosas de la historia.

La cinta data de 2014 y lleva por nombre en inglés Pompeii, que trata de retratar el hecho histórico en la ciudad de Pompeya, situación que es de dominio popular, pues se sabe que fue un volcán, lo que terminó destruyéndola y metiéndola en los libros de historia.

La cinta recibió varias críticas, sobre todo por no apegarse a la historia, pero es de recordar que se trata de ficción y que en las producciones se acostumbra hacer adecuaciones, para tener un producto "comercializable".

De Game Of Thrones a Pompeya

Emily Browning en el papel de Cassia, fue la pareja de Milo (Harington), en la cinta dirigida por Paul W. S. Anderson. Es de recordar que en 2014 la saga de Game Of Thrones aún no terminaba y la fama del protagonista estaba en lo máximo, situación que fue aprovechada por este trabajo, que en realidad no llegó ni a arañar un poco la trascendencia que tuvo para el público la serie de HBO.

Es una historia épica, que por momentos lleva a emular a Gladiador, pero que se queda un poco corta, ojo, con esto no decimos que la cinta sea mala, sino que te preparamos para poderla disfrutar sin pretensiones de más.

La carrera fílmica del actor cuenta con títulos como The Death and Life of John F. Donovan, El séptimo hijo, Doble identidad: Jaque al MI5, entre otras.

Recientemente se dio a conocer que el actor sufrió problemas mentales luego de su participación en Game Of Thrones, situación por la que se espera no regrese, tan pronto, al mundo del espectáculo.

Así que mientras eso pasa, puedes usar tu tarde de sábado en ver Pompeya: La fuerza del Volcán, disponible en Netflix.