Alejandro Fernández REAPERECE con fotos junto a Cayetana: "Los problemas con la familia unida son menores"

En los últimos días, los integrantes de la Dinastía Fernández han acaparado la atención de los medios de comunicación debido al complicado estado de salud que vive Vicente Fernández tras sufrir una caída dentro de su casa.

En el más reciente parte médico se informó que "El Charro de Huentitán" es reportado en estado critico después de someterse a una cirugía por lo que actualmente recibe asistencia de respiración mecánica y problemas de movilidad.

¿Y Alejandro Fernández?

Una de las dudas que más provocado reacciones entre los seguidores de la Dinastía Fernández es saber dónde está Alejandro Fernández, posiblemente el hijo más famoso y talentoso de Vicente Fernández.

Vicente Fernández Jr., hijo del cantante, es el que se mantenido bastante cercano a los medios de comunicación para hablar sobre el estado de salud de su papá, uno de los cantantes más famosos en México y varios países de América Latina.

Se ha especulado que "El Potrillo", sobrenombre de Alejandro Fernández, acude al hospital a ver a su padre durante la madrugada, para evitar encontrarse con los medios de comunicación.

Si bien es cierto que no ha sido visto cerca del hospital, el intérprete de "No", "Me dedique a perderte" y "Hoy tengo ganas de ti" se ha mantenido bastante activo en redes sociales compartiendo mensajes de aliento hacía su papá.

Hace unos momentos, en su cuenta de Instagram, "El Potrillo" compartió una fotografía en la que demostró lo unida que se encuentra la familia Fernández en redes sociales en tan complicado momento de salud de Vicente Fernández.

Además, el compositor y cantante aseguró que su relación con su nieta Cayetana es la mejor pues le da paz en los momentos más difíciles. Aquí las fotografías.