Este es el actor que será LESTAT en nueva versión de Entrevista con el VAMPIRO: FOTOS

La década de los años 90 nos trae muchos recuerdos cinematográficos. Pero, uno de los que mejor se quedó impregnado en la memoria de muchos y muchas cinéfilas, fue la película que Hollywood brindó con una pléyade de actores jóvenes, en gran momento entonces, que con los años sólo solidificaron carreras exitosas.

Este es el caso de la cinta de 1994, 'Entrevista con el Vampiro', basada en la novela homónima de Anne Rice y que entonces surgió con fuerza pues contó con las actuaciones estelares de Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater y una jovencita Kirsten Dunst.

Grabarán serie de 'Entrevista con el Vampiro'

En pleno 2021, ha surgido el proyecto para crear una serie sobre 'Entrevista con el Vampiro', misma que ya prepara AMC y estará basada, nuevamente, en la novela de Rice.

Se ha adelantado que la misma constará de 8 capítulos donde se concretará la historia de Lestat de Lioncourt, personificado por Tom Cruise en 1994, quien es un vampiro de aspecto juvenil que a lo largo de los años va sumando víctimas, a las que en algunas ocasiones les concede el don de la inmortalidad.

A finales del Siglo XVIII se cruza en su camino Louis de Pointe du Lac, en esa cinta le dio vida Brad Pitt, un joven atormentado por la muerte de su esposa e hijo. Doscientos años después, en San Francisco, Louis le cuenta en una habitación de hotel su historia a Daniel Molloy (Christian Slater), un periodista que usa una grabadora y cintas para guardar el relato sobre cómo su entrevistado llegó a convertirse en un ser inmortal.

Con 'Entrevista con el Vampiro', Rice inició su serie de las Crónicas Vampíricas y logró un gran éxito tras su exitosa adaptación al cine.

Ya hay nuevo protagonista para la serie

Como la historia lo marca, el rol protagónico corre a cargo de Leslat de Lioncourt, quien para la serie estará protagonizado por el actor australiano Sam Reid, quien fue elegido para estelarizar esta serie de AMC.

Lista para estrenarse en algún momento del año 2022, la serie de ocho episodios será dirigida por Alan Taylor (Game of Thrones). En tanto, Reid será el tercer actor encargado de interpretar a Lestat en las adaptaciones de la novela de Anne Rice, dando seguimiento al papel del Tom Cruise y al actor Stuart Townsend en la cinta 'Queen of the Damned' de 2002.