Netflix: Dramas coreanos con referencias a México que toda fan debe ver

Las series favoritas de los fans muchas veces incluyen referencias a personajes de la cultura geek, universos cinematográficos o pasajes de la literatura populares. Los dramas coreanos en Netflix no son la excepción, y algunas historias decidieron incluir en sus escenas algunos guiños de la cultura mexicana.



México es uno de los destinos preferidos para los artistas K-Pop, bandas como Super Junior, BIG BANG, EXO, TWICE, Stray Kids y NCT, entre otros, han visitado nuestro país con sus tours mundiales. Es uno de los países que más consume el pop coreano, incluso se abrió la segunda sucursal mundial de "House of BTS".



La cultura del país ha llegado hasta Corea del Sur, ya sea en tradiciones como Día de Muertos, el mariachi, la gastronomía con los taco e incluso figuras musicales como El Sol de México, Luis Miguel. Descubre estos dramas coreanos en Netflix con referencias que toda mexicana y fan debe ver.

Las referencias mexicanas que aparecen en los K-Dramas

Revolutionary Love

El drama de comedia romántica narra la vida de Byun Hyuk, un joven millonario que decide mudarse en un barrio promedio y se hace vecino de Baek Joon. Ella es una joven universitaria que tras graduarse no ha tenido suerte para conseguir un buen empleo.



En el episodio 4, aparece una referencia a la cultura de México con la imagen de la Virgen de Guadalupe, además, está protagonizado por Siwon de Super Junior, grupo que ha visitado el país en 4 ocasiones. Además hicieron un cover de "Ahora te puedes marchar".

Reply 1988

El drama inspirado en los Juegos Olímpicos de 1988 narra la vida de una chica llamada Sung Deok Sun, quien trata de sobrevivir a la adolescencia junto a su grupo de amigos, dos de ellos están enamorados de ella. Además, la historia mezcla el futuro de la protagonista junto a su esposo, manteniendo el misterio de a quién de los dos eligió.



La referencia a México sucede en una escena donde los personajes cantan "Director al Corazón", uno de los éxitos de Luis Miguel durante su juventud.

Crash Landing on You

Es uno de los dramas coreanos más populares. Es protagonizado por Hyun Bin y narra la vida de una mujer rica que sufre un accidente tras un vuelo en paracaídas. Al aterrizar en territorio norcoreano, un soldado intentará ayudarla a regresar a su nación, mientras el amor se interpone entre los dos.

Corea del Sur es conocido por ser un consumidor de café, en una de las escenas el personaje principal se prepara una taza de esta bebida, pero es la cápsula lo que llama la atención, ya que tiene escrito México, es decir que el café es originario de aquí.

Itaweon Class

Es uno de los dramas más conocidos de Park Seo Joon. La historia se centra en un joven que sufre la pérdida de su padre y es encarcelado. Tras salir de prisión, intentará poner en marcha su propio restaurante en el famoso barrio de Itaewon.



Durante una celebración de Halloween, se lleva a cabo un desfile donde aparecen extras personificados como las famosas Catrinas de Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes en México.