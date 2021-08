María Félix: ¿La actriz del Cine de Oro es "dueña" del Metro en CDMX? Así contribuyó para su construcción

Hablar de María Félix es hablar de una mujer que se consolidó como una estrella a nivel internacional por formar parte de los íconos femeninos del cine en la Época de Oro.

Fue gracias a su talento e inigualable belleza que María Félix, mejor conocida como "La Doña" trascendió las barreras del éxito y la fama, lo que paulatinamente la consolidó como una de las mujeres más poderosas en México dentro del gremio artístico.

Recordemos que el éxito de la famosa actriz nacida en Álamos, Sonora se dio debido a sus destacadas técnicas para actuar y también por su distintivo carácter.

"La doña" una de las actrices más destacadas en México

Vale la pena recordar que la distintiva actitud de la relevante actriz se forjó en su vida como una mujer normal lejos de la fama, pues recordemos que ella fue descubierta e invitada a actuar a pesar de que no tenía experiencia.

Recordemos que de manera esporádica, los éxitos en la gran pantalla de "La Doña", la llevaron a figurar a nivel internacional y a ser reconocida dentro de los círculos exclusivos de la fama junto a los más grandes.

María Félix y su influencia en el STC Metro

Sin embargo, muy pocos saben que "La Doña" es "dueña" del Metro de la Ciudad de México. Éste fue uno de tantos regalos que le hicieron a la distinguida actriz para demostrarle su amor.

Recordemos que luego de relaciones con exitosos personajes del mundo de la farándula como Agustín Lara y Jorge Negrete, la bella actriz que robó el corazón de miles a través de sus películas, también conquisto a Alex Berger, un codiciado empresario de origen francés con el que más tarde se casó.

Para nadie es un secreto que la famosa amaba París y todo lo relacionado con ésta ciudad, esto debido a que luego de su matrimonio la actriz mexicana vivía entre América y Europa. Bajo este panorama, es fácil comprender que "La Doña" amaba el sofisticado sistema de transporte de la capital de Francia: El metro fracés.

La participación de Berger y Félix con respecto a la construcción del metro, se puede reducir a un "capricho" ya que la actitud recia de "María Bonita" para vivir en la Ciudad de México, fue la que aceleró el proceso para que hubiera un transporte digno de una ciudad cosmopolita.

“Si no me lo quieren creer, nada va a cambiar entre nosotros, pero el maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío, me lo regaló mi marido”, aseguró María Félix en una entrevista de radio, escucha estas declaraciones en el siguiente video.