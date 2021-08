Galilea Montijo: Ella es Dina, la hermana poco conocida de la conductora de Hoy | FOTOS

Hace unos días te informamos que la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo sufrió la irreparable muerte de su papá, Gustavo Montijo Talamantes, una víctima más de la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19.

Así lo confirmó la conductora

Durante los primeros minutos del pasado viernes 6 de agosto, en el matutino de San Ángel, la conductora tapatía pidió unos minutos para confesar lo triste que se encontraba debido al sensible fallecimiento de su padre.

La empresaria y modelo rompió en llanto al recordar que no tenía la mejor de las relaciones con su papá, pero eso no quiere decir que no lo apoyo en su complicada lucha contra el virus surgido en la ciudad de Wuhan, China.

¿Por qué se distanciaron?

Fie a su estilo, Galilea Montijo confesó que el motivo de su distanciamiento fue que se enteró que su papá tenía otra familia, algo que no estaba dispuesta a perdonar. Años más tarde, su mamá retomó su relación con el ahora fallecido.

En este sentido, los internautas se preguntaron quiénes eran las medias hermanas de Galilea Montijo. Aquí te presentamos a una de ellas, quien ha estado bastante activa en redes sociales.

Su hermana

Después del sensible fallecimiento de Gustavo Montijo Talamantes, los usuarios en redes sociales se dieron a la tarea de conocer un poco más sobre las medias hermanas de la conductora estrella del programa Hoy y una de ellas es Dalia Montijo.

En su cuenta en Instagram, en la que cuenta con apenas mil seguidores, la joven comparte fotografías con frases motivacionales y una que otra selfie junto a familiares y amigos.

En sus más recientes publicaciones, Dina Montijo ha compartido imágenes en las que recuerda a su papá, Gustavo Montijo; además, sube imágenes familiares recordando algunos momentos juntos.

Cabe señalar que Galilea Montijo no tiene ningún tipo de relación con ninguna de las integrantes de la otra familia de su papá, al parecer solo estuvieron en contacto durante el momento de hospitalización y fallecimiento de él.