Angélica Vale asegura que no busca ser la manager de su hija

Aunque solo tiene nueve años, Angélica Masiel Padrón, se encuentra en la búsqueda de incursionar en el medio artístico, así lo reveló su madre, la actriz Angélica Vale.

En el programa Sale el Sol, la protagonista de la famosa telenovela La fea más bella, dijo orgullosa que su primogénita le pidió hacer todo lo posible para poder debutar profesionalmente en el mundo del espectáculo.

“Simplemente no se ha dado la oportunidad Angélica muere de ganas, ya me dijo que quiere un representante, pero yo no conozco a nadie en Los Ángeles, no tengo… o sea si fuera en español, si estuviéramos en México, ya la hubieran visto debutar en algo, pero aquí obviamente, no conozco a gente, es más difícil quieras o no, porque no tengo los contactos, no conozco a nadie, y con la pandemia pues peor”, comentó.