Survivor México: Fernando cae en el Juego de la Extinción ¿karma por ser un "traidor"?

Survivor México llegó a la etapa de las votaciones, donde las estrategias lucieron una vez más y como resultado Sargento Rap tuvo 5 votos (tuvo pase directo), Julio 4 y Jorge 1. Ante esto el artista dijo que él no es del tipo de personas que hace estrategias porque eso no es de una persona leal ni honesta, por eso es que ha avanzado hasta esta etapa del programa.

En este caso los ganadores del collar de inmunidad individual tuvieron que señalar a quienes acompañaron a Sargento Rap a un juego del que depende su permanencia. Adianez nominó a Fernando, quien dijo que "no pasa nada" pues es parte de una estrategia, a pesar de que se quieren mucho.

Paco, el segundo ganador del fetiche, señaló a Pablo como parte de darle una línea de "picardía". Aseguró que él no guarda rencores, pues de lo contrario señalaría a Cyntia quien sí mostró que no olvidaba nada.

Jorge vs Fernando, se hacen de palabras y empujones

Fernando explicó que Jorge lo comenzó a insultar, algo que comenzó a crecer como bola de nieve. Entre dimes y diretes se hicieron los empujones. Previo a comenzar el reto final, le expusieron al "Warriror" lo que ocurrió después del Consejo Tribal.

Jorge, por su parte, explicó que su compañero es un traidor a todas luces, algo que le molesta mucho y no podía guardárselo. "A mi me han molestado esas gentes que por atrás son 'mosquitas muertas' y no lo quieren manejar enfrente", explicó.

El Juego de la Extinción

En el reto final, tanto Fernando, Sargento Rap y Pablo tendrán que subir en dos vigas de madera con pequeños escalones que se van rediciendo en cada nivel de dificultad. Evidentemente es un juego de resistencia, donde los más fuertes se salvarán. En este caso, sus pies fue la parte del cuerpo que recibió todo el castigo.

La primera prueba se alargó más de lo esperado pues los participantes rebasaron los 20 minutos estando ya con los ojos cerrados y las manos en la nuca. El dolor fue el primero en caer, con un evidente gesto de dolor en el rostro.

Fernando fue el segundo al perder el equilibrio y como rival de Pablo en el enfrentamiento final. Con esto Sargento Rap reafirmó que es uno de los elementos más fuertes.

Fernando vs Pablo

En un segundo y definitivo enfrentamiento, Pablo y Fernando se vieron las caras para luchar por su boleto para permanecer en Survivor México. Ambos, cansados y lastimados se concentraron para poder vencer a su rival.

De nueva cuenta, el juego se alargó por la resistencia de ambos, pero el dolor puso en jaque a Fernando, quien además perdió el equilibrio. Pablo, por su parte, logró tolerar la postura tras soltar un grito de dolor.