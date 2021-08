El actor Horacio Pancheri aprende a lidiar con la prensa y los haters

Horacio Pancheri es un galán de telenovelas que resalta en el medio también por su vida amorosa, ya que suele compartir imágenes de sus relaciones en redes sociales como cualquier persona, sin embargo, cuando sus noviazgos llegan a su fin, tiene que lidiar con la prensa y con los haters.

“El que comparta fotos de mi vida privada, no significa que tenga que hablar de ella, las subo para que mi familia las vea, no tengo que dar más explicaciones, hay gente que se ofende, pero no tengo porqué hacerlo. A veces me excedo con fotos de mis parejas, pero luego viene la parte fea de que terminas, pero ya aprendí a manejarlo”, detalló.

Sobre los comentarios de la gente en redes, se concentra en los positivos y respecto a la prensa, sabe que es mejor dar una opinión y después dejar que alguien más pase por la misma situación, porque entiende que un día lo ponen arriba y otro nadie lo pela, pero entiende que si hay tanto amarillismo en las noticias, también es por qué la gente lo pide.

“Las redes sociales tienen un lado 50 por ciento positivo y otro 50 por ciento negativo, lo bueno que le veo es que te permite estar en contacto con tu familia y amigo, lo malo es que al exponer tu vida cualquiera se siente con la libertad de criticarte, pero gente mala, resentida y envidiosa, trato de no leer los comentarios negativos o que no me afecten”, contó el actor.

Pancheri protagoniza la telenovela “Vencer el pasado”, donde se habla del mal uso de las plataformas digitales, por eso es que se siente identificado con la temática, porque tras anunciar su nuevo romance con Isa Valero, fue criticado por los internautas, ya que tenía pocas semanas de anunciar su separación de Marimar Vega.

Tras estos ataques, lamentó que exista gente envidiosa que va arrojando mala vibra por la vida, que no aprendió nada de la pandemia de COVID-19, sobre la importancia de la unión y la empatía. “Debímos aprender a valorar a crear un mundo más unido, pero cada vez hay más miedo, odio, rencor y envidia”, señaló.

HORACIO PANCHERI TAMBIÉN ESTÁ PRESENTE EN LAS SERIES

Horacio estrenará en septiembre la segunda temporada de “El juego de las llaves”, donde interpreta a “Valentín”, un hombre que no se atreve a hablar de su homosexualidad, pero no es feliz con su matrimonio. Con este papel descubrió otro punto positivo de las redes, porque varias personas le escribieron para agradecerle que su trabajo los inspiró a “salir del clóset”.

En esta nueva entrega acepta sus preferencias sexuales abiertamente y habrá escenas más candentes, no sólo de su personaje, sino de todos, espera que la gente la reciba bien, porque además ya tienen luz verde para la tercera temporada.

DATOS DE LA NOVELA

En “Vencer el pasado” comparte créditos con Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

En el melodrama da vida a “Alonso”, el antagonista de la historia, un personaje que disfruta mucho hacer.

La historia completa la trilogía de las producciones de Rosy Ocampo, “Vencer el miedo” y “Vencer el desamor”.

DATOS DEL ACTOR

El actor también tuvo una larga relación con la actriz Grettell Valdez.

El amor con Marimar Vega se dio durante las grabaciones de “El juego de las llaves”.

También está confirmada su participación en la tercera temporada de “De brutas nada”.

2.2 millones de seguidores tiene en Instagram.

2012 el argentino llegó a México para estudiar actuación.

MAAZ