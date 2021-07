La actriz CARMEN AUB muestra la cicatriz de sus implantes y envía poderoso mensaje a las mujeres: FOTO

Nunca es fácil pasar los estragos del tiempo o de una intervención quirúrgica. Menos aún lo es, en el caso de una mujer, cuando este se trata de una cirugía estética de implantes mamarios. Con la certeza que dan los años, la experiencia de vida y la fortuna de tomar mejores decisiones, es que la actriz mexicana Carmen Aub compartió las cicatrices que le dejó retirarse sus implantes.

En una postal que compartió en su cuenta de instagram @carmenaub, la actriz que participó de series exitosas como 'El Señor de los Cielos' y 'El Chema'. ambas en el papel de Rutila Casillas Letrán, mostró abiertamente parte de su intimidad con el fin de enviar un mensaje a más mujeres que pasan por situaciones similares a ella.

Con seguridad, la joven de 31 años y nacida en la Ciudad de México, indicó que estas cicatrices pertenecen a una historia que le enseñó muchas cosas en la vida, le mostró el camino para crecer y sentirse más plena consigo misma.

"¿Qué historia cuentan tus cicatrices? Las mías son el mapa que me han llevado a quererme ¿qué irónico no? Normalmente uno quiere quitarse estas “imperfecciones” para aceptarse y a mi más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy, son el “tatuaje” con más significado que tengo y ¿saben que? ¡ME ENCANTAN!", expresó Carmen Aub.