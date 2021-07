¿De qué murió Jenny, el amor de la vida de Forrest Gump?

La película multiganadora del Oscar en 1994 llevó la carrera de Tom Hanks a otro nivel que no había alcanzado en su carrera. Los éxitos del actor hasta ese año ya lo ponían en un escalón arriba por su calidad actoral, y es precisamente por esa trayectoria que el director Robert Zemeckis le ofreció la oportunidad de interpretar a Forrest Gump, un joven con problemas físicos y de salud mental que tendría la oportunidad de contar desde su experiencia, múltiples sucesos históricos en la historia de los Estados Unidos.

Por supuesto que el protagonista tenía que contar con su contraparte femenina que le diera un equilibrio, o al menos eso es lo que pensó el director de la cinta y ese papel recayó en la joven actriz Robin Wright, su personaje es Jenny, amiga y amor eterno del joven Gump.

Jenny es una niña que sufre de violencia familiar y sexual (aunque lo segundo no se afirma dentro de la trama, se infiere), es desinhibida, alegre, es muy buena amiga de Forrest y además es el hilo conductor de la historia de vida del personaje de Hanks.

Toma un lugar trascendental en la vida de Forrest desde la niñez, pasando por su juventud desenfrenada, aconsejando a Gump en momentos importantes, pero a la vez abandonándolo a su suerte mientras él se va a la Guerra de Vietnam y ella se dedica a viajar para encontrarse consigo misma.

Muchos de quienes han visto la película piensan que ella es la villana, por abandonar a Forrest en momentos cruciales y no corresponder a su amor, sin embargo, es claro que Jenny es la inspiración para el joven muchacho, sobrevive gracias a ella (recordemos que le pide correr cuando las cosas se pongan feas), conoce el amor por ella y en su afán de ir y venir por la vida sin importar los riesgos le ofrece a Forrest la oportunidad de rehacerse y salir adelante ya sea mientras la defiende de su novio golpeador o cuando se ofrece a cuidarla porque la ve “cansada”.

¿De qué murió Jenny?

En la película, nunca se específica exactamente de que se enferma Jenny, por el contexto de la época en la que se desarrolla la película se puede inferir que podría tener VIH, ya que ella menciona en una escena que tiene un virus, que los doctores no saben qué es.

Como decíamos, el contexto de la época y el tabú que rodeaba hablar sobre un tema como el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) ha hecho sospechar que el virus que ataca a Jenny la deja postrada en cama es ocasionado por el virus; sin embargo, es muy probable que también se haya contagiado por el virus de la Hepatitis C, que produce una enfermedad silenciosa y ataca las defensas del cuerpo humano lentamente y sin que el huésped se dé cuenta.

En caso de que hubiera fallecido por causa del SIDA, Jenny habría experimentado un debilitamiento de su sistema inmunológico, permitiendo que otra infección o una enfermedad más fuerte la pusiera al borde de la muerte.

Entre los cinéfilos se especula que en la época en la que se realiza el relato de la vida de Forrest y Jenny, se vivía una época de libertad sexual (sobre todo en los 60 y 70) y amor libre, época en la que también se desconocía todavía la existencia del virus (el primer caso se documentó hasta 1981).

Además es indispensable recordar que los portadores del VIH no en todos los casos desarrollan SIDA y quizá eso sería una pista para descartar que haya sido la causa de la muerte de Jenny.

En el caso de la Hepatitis C, para esas fechas ya se conocía y existía información pertinente para detectarlo en una revisión médica, recordemos (una vez más) que Jenny le comenta a Forrest que fue al médico y que no pudo decirle que tenía, esto responde a que era una persona adicta a las drogas y utilizaba jeringas con las que tenía contacto sanguíneo y eso es una de las causas de mayor riesgo para contagiarse de la enfermedad, hasta ahí todo parece coincidir, sin embargo, el hecho de que el doctor no le haya dicho que tenía descarta en un alto porcentaje esta posibilidad.

¿Ustedes qué opinan, cuál sería la verdadera causa de muerte del amor eterno de Forrest?

Mientras debatimos esas teorías, es buen momento para volver a ver la película, una de las mejores de la cinematografía mundial.