¿Por qué nunca debes viajar con Tom Hanks? La respuesta está en sus películas

El actor y productor estadounidense, Tom Hanks, nació el 9 de julio de 1956 en California, Estados Unidos, por lo que este 2021 cumple 65 años.

Hanks debutó en el cine con una cinta de terror llamada "Sabe que estás sola" en 1980 y desde entonces su carrera ha sido imparable.

Directores como Steven Spielberg y Clint Eastwood, han contado con él actor para protagonizar sus más aclamadas cintas. Y debemos aceptar que el actor norteamericano, galardonado dos veces con un Oscar, tiene mucho talento, pero te estamos seguros de una cosa: no te gustaría estar con él si hay medios de transporte implicados. Pues no hay película en la que aparezca en la que no esté a punto de pasar un desastre, y durante los momentos en los que transcurre el trayecto la angustia que se vive no se la desearías ni a tu peor enemigo.

Por ello, para festejar su 65 aniversario, te damos algunas razones por las cuales no deberías de viajar con el oscarizado actor.

Náufrago (2000)

El estadounidense conmovió al público con su interpretación de Chuk Noland, un ejecutivo que sobrevive a un fatal accidente de avión y que termina por naufragar en una remota isla, por lo que debe aprender a sobrevivir y luchar contra la soledad.

Este personaje le brindó su quinta nominación al Oscar y su cuarto Globo de Oro.

Capitán Richard Philips (2013)

El californiano encabezó esta historia basada en hechos reales sobre el secuestro de un barco estadounidense a manos de piratas somalíes. Gracias a este papel, fue nominado una vez más al Globo de Oro.

Sully (2016)

Clint Eastwood reclutó a Hanks para interpretar a Chesley Sullenberger, un piloto estadounidense que se convirtió en héroe luego de hacer una atrevida maniobra para aterrizar de emergencia en el Río Hudson.

Apollo XIII

Si no ha sido suficiente de con los aviones y barcos, el buen Tom Hank también se abordó una nave espacial en Apolo XIII; en la que Hanks interpretó al astronauta Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13, quien sufrió un fallo crítico durante su viaje a la Luna.

Fue de aquí de donde se acuñó la frase "Houston tenemos un problema".

La Terminal (2004)

En esta conocida película, Hanks interpreta a un inmigrante de Krakozhia llamado Viktor Navorski, un personaje basado en Mehran Karin Nasseri, refugiado de Iranía que vivió en el Aeropuerto de París Charles de Gualle entre 1988 y 2006. Si bien, en esta cinta no aborda ningún avión, su estadía en el aeropuerto está llena de obstáculos que hacen que el personaje no la pase del todo bien.

Toy Story (1995)

En esta icónica cinta infantil Tom Hanks da voz al vaquero favorito de todos los niños (y no tan niños) Woody, quien termina volando en un cohete que si mejor amigo Buzz tiene atado a la espalda gracias a un niño algo rudo en su manera de jugar.