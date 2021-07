Ariadne Díaz sube la temperatura en Instagram al ritmo de Bongo Cha Cha Cha

Ariadne Díaz demostró a sus seguidores de instagram que no sólo es talentosa para actuar, sino también para bailar. Pues en una publicación, que parece ser una colaboración pagada, la jaliciense sacó sus mejores pasos de una manera muy sensual con la canción viral Bongo Cha Cha Cha.

Sus seguidores quedaron impactados al ver la torneada figura de Ariadne, quien de pasó presumió sus torneadas piernas con unos pants muy entallados que parecen de cuero. En el clip se le ve sonriente como siempre. En la caja de comentarios, los fans no se resistieron y la llenaron de halagos y buenos deseos.

No todos los seguidores quedaron contentos con Ariadne Díaz

El video no fue sólo para enseñar sus encantos ni sus buenos pasos de baile, sino que la actriz de “La doble vida de Estela Carrillo” hizo promoción a una bebida (la cual ha sido publicitada por varios influencers y celebridades), lo cual molestó a uno que otro de sus seguidores, quienes llegaron a ser muy groseros y le comentaron que qué bajo había caído para dejarse patrocinar así.

Lo cierto es que los fans de Ariadne, de 34 años, salieron a defenderla al decir que no tenía nada de malo. Otros decidieron tomarlo con humor y le preguntaron que si compraban la misma bebida iban a lucir así de guapas como ella. Al respecto, Ariadne prefirió no entrar en polémicas y no respondió a sus seguidores.

Ariadne sabe cómo divertirse

Luego de esa publicación, Ariadne Díaz decidió grabar un divertido video en donde se le ve con cara de mono mientras se escucha un audio de fondo en el que se dice que ese es el rostro de una persona que bebe alcohol. En realidad se trató de un filtro de Instagram, pero sus seguidores se murieron de risa.

msb