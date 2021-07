Soundtracks a distancia: Camilo Froideval se adapta a creación virtual

El compositor Camilo Froideval ha sido el encargado de hacer la música de exitosas series como Monarca, Madre solo hay dos y Luis Miguel, la serie, también es parte de película de La casa de las Flores, pero con el confinamiento la creación la tuvo que realizar a distancia, “La pandemia nos hizo cambiar el método de trabajo, básicamente no vi a nadie mientras hacíamos la serie de Luis Miguel, solo por zoom, no hubo manera de juntarnos a componer, ni a grabar cosas de manera presencial, todo mundo tuvo que adaptarse”, dijo el autor argentino.

Camilo asegura que el encierro no afectó su forma creativa, pero si su estado anímico, “se tuvo que pelear con el aspecto psicológico, justo en el ojo de huracán hicimos la música de Luis Miguel, de la segunda temporada, hubo arreglos diferentes porque la historia cambió y se volvió un poco más radical, pero lo más complicado fue lo psicológico, estar encerrado, yo creo que a todos nos afectó”.

Froideval reconoce que a pesar de los que la pandemia ha implicado a la industria, también nacieron buenos proyectos durante la misma, ya que hizo el disco de Ed Maverick, el cantante mexicano de folk, quien se presentará en la edición de este año del festival Lollapaloza, que se realizará en Chicago.

A pesar de que la mayoría de su trabajo se exhibe en programas de plataformas de streaming, asegura que no tiene tiempo para ver la programación que las mismas ofertan. “Para mi desgracia no tengo tiempo para ver plataformas virtuales, no tengo forma de consumirlas, consumo lo que hago para ver si salió bien, y algunas series como The boys, lo que pasa es que me avasalla la cantidad de información que exhiben”.

Por Nayely Ramírez Maya

