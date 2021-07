Jamie Spears llamó ‘gorda', ‘mala madre’ y otros insultos a su hija Britney Spears cuando inició la tutela

Cada vez se ventilan más evidencias del trato real que Jaime Spears tenía con su hija, la cantante Britney Spears. Ella misma declaró que su papá disfrutaba con verla sufrir, dijo durante la audiencia ante la corte para terminar su tutela que hoy está a cargo de su padre.

Ahora Jaqcueline Butcher, una amiga cercana a la familia, dijo haber sido testigo de cómo Jaime Spears insultaba a su hija poco tiempo después de que comenzara su tutela, es decir, mientras ella se recuperaba de un colapso nervioso que sufrió en 2007.

Según lo que dijo Butcher, llevaron a Britney Spears a un hospital psiquiátrico para evaluar su salud mental en 2008, fue entonces cuando Jaime Spears la llamó ‘gorda'.

"Jamie dijo: 'Bebé' ... y pensé que iba a decir: 'Te amamos, pero necesitas ayuda’. Pero lo que dijo fue: 'Estás gorda. Papá te pondrá a dieta y un entrenador, y volverás a estar en forma", afirmó Butcher, y también dijo que los comentarios dejaron a Britney sintiéndose muy mal. También afirmó que en otras ocasiones la llamó 'p***' y 'mala madre'.

Para entonces, de acuerdo con Butcher, Jaime Spears habría estado maquilando el regreso de Britney a los escenarios, pero no con la intención de alentarla, sino para agotarla.

“Jamie le decía a su hija que solo podía ver a sus hijos si seguía sus órdenes, y su madre, Lynne Spears, "era como, 'Obedece a papá y te dejarán salir'", recordó Butcher.

"Britney nunca tuvo una oportunidad"

Lynne y Jamie se divorciaron en 2002, después de "años de abuso verbal, abandono, comportamiento errático", como lo recordó en su libro publicado en 2008, "Through the Storm".

“La madre de Britney solo aceptó la tutela porque pensó que duraría meses, no 13 años y contando. Estaba feliz de que su ex tuviera el control porque haría que su hija se sintiera resentida por él, y no por ella”, dijo Butcher.

Pero cuando Lynne trató por primera vez de decirle a Jamie cómo esperaba que funcionara el arreglo, su ex comenzó a gritar sobre que él tenía el control sobre la vida de su hija, incluido el tiempo que pudiera pasar Lynne con su hija Britney.

Butcher recordó que Jamie Spears gritaba: "¡Yo soy Britney Spears!”, una frase que le oía decir repetidamente durante los primeros años de la tutela.

Jacqueline Butcher, estuvo cerca de Britney cuando la ingresaron al psiquiátrico. Les detalló gran parte de lo que vio a los abogados de Jamie, y dijo sentirse utilizada por la forma en que eso se usó en documentos legales para obtener la tutela.

"No sabía cómo funcionaba una tutela. Se suponía que iba a ser temporal", dijo. Ella daría su testimonio pero al final todo fue arreglado y el proceso legal de la tutela duró solo 10 minutos. Se otorgó la tutela sin siquiera hablar con ella”, dijo sobre Britney. "Ella nunca tuvo una oportunidad."