Erika Buenfil rompe en llanto al hablar del padre de su hijo Nicolás | VIDEO

Erika Buenfil es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, la llamada "reina de TikTok" se ha ganado el corazón del público tanto por su talento en las telenovelas como por su simpatía en las redes sociales; sin embargo, un tema que sigue persiguiendo a su familia es el del padre de su hijo Nicolás, Ernesto Zedillo Jr.

Son pocas las veces que la actriz ha hablado sobre el padre de su hijo, de quien ha señalado se alejó en cuanto supo que se estaba embarazada, pero esta vez rompió el silencio y decidió hablar como nunca antes de Ernesto Zedillo Jr., sobre cómo se conocieron y el día en que le dio la noticia.

Erika Buenfil y su hijo Nicolás. Foto: Instagram

Erika Buenfil en fugaz relación

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la protagonista de "Vencer al pasado" relató la manera en que conoció a Ernesto Zedillo Jr., con quien se negó a salir en repetidas ocasiones por diversos motivos, entre ellos la diferencia de edad, pues ella es 12 años mayor que él.

Aunque Erika Buenfil se negaba a aceptar su invitación a salir, el hijo del expresidente mexicano y ella coincidieron en algunos lugares hasta que fueron presentados formalmente durante una exclusiva fiesta a bordo de un yate en Acapulco. Desde ese momento comenzaron una fugaz relación de la que resultaría embarazada.

"Entonces ahí te va la princesa al barco y ahí empezamos como a conocernos y tal tal , duró muy poquito, fue cortito, fue breve y ¡zaz! quedo embarazada", djio la actriz a Yordi Rosado.

Erika Buenfil envía mensaje al padre de su hijo

La "reina de TikTok" señaló a Yordi Rosado que la noticia de su embarazo la dejó en shock y que al decirle de ello a Ernesto Zedillo Jr., éste no lo tomó de la mejor manera y poco después cambió su número de teléfono para que la actriz no pudiera comunicarse con él.

Aunque fue una amiga que tenían en común quien meses después le dio su número teléfono y pudo contactarlo, pero Erika Buenfil ya tenía cinco meses de embarazo y en ese momento Ernesto Zedillo Jr., le dijo se comunicaría con ella cada cierto tiempo y le pidió que "no se preocupara".

Erika Buenfil decidió dar por terminado el tema y entre lágrimas le envió un mensaje al padre de su hijo: "Yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido, él me lo hizo, el regalo que Ernesto me hizo, nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo, yo siempre le voy a desear lo mejor, a pesar de cómo se haya portado en su momento, él sabrá sus razones".

Con información de medios