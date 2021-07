José Manuel Zamacona: ¿Por qué el líder de Los Yonic's usaba muletas?

Hoy se confirmó el fallecimiento de José Manuel Zamacona, cantante y fundador de Los Yonic’s. El músico murió este domingo 4 de julio a los 69 años de edad debido a complicaciones derivadas del covid-19. Desde pequeño, el cantante fue diagnosticado con una enfermedad que lo obligó a usar muletas.

El artista se vacunó contra covid-19 en marzo de este año. En mayo dio positivo a coronavirus, razón por la que fue intubado de emergencia. Tras un mes en el hospital, su familia pidió oraciones y ayuda económica para apoyarlo por el fuerte daño en uno de sus pulmones.

La estrella de Los Yonic's, José Manuel Zamacona, fue diagnosticado con poliomielitis infantil, enfermedad que le afectó ambas piernas. Por esa razón, el líder de la icónica agrupación usaba muletas.

A finales de diciembre de 2020, durante una entrevista para el programa 'De Primera Mano', Zamacona detalló lo complicado que fue para él luchar con dicha enfermedad, pues llegó a recibir burlas por su discapacidad, la cual afecta al sistema nervioso y puede ocasionar parálisis.

"No ha sido fácil, ha sido muy difícil desde mis inicios, me tocó pasar por incredulidades, por bullying, pero realmente fueron muy complicados mis inicios, porque yo siempre tuve fe y a veces esa fe te la lastiman. Dios me demostró que eso (poliomielitis) no es ningún impedimento", dijo en aquel entonces.