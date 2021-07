¿BTS iba a debutar sin Jimin? El idol fue rechazado varias veces del grupo

¿Te imaginas a BTS sin alguno de sus integrantes actuales? Aunque en un inicio la alineación original cambió debido a que algunos aprendices renunciaron, también los idols estuvieron a punto de dejar el sueño de convertirse en cantantes y formar parte de este fenómeno, uno de ellos fue Jimin.



El bailarín de la banda realizó su audición luego de que un profesor lo motivara a presentarse a las pruebas de BigHit, tras realizar la prueba logró quedarse en la agencia de entretenimiento.



Sus habilidades en el baile lo convirtieron en todo un prodigio de la danza contemporánea, incluso era el mejor de su clase y un día enloqueció a sus compañeras al bailar una canción de TVXQ.



Ahora, es parte del fenómeno mundial de BTS, pero estuvo a punto de quedarse fuera en el último momento ya que fue rechazado varias veces.

Jimin: 8 veces que estuvo a punto de quedar fuera de BTS

En un evento especial que transmitió BTS, los integrantes compartieron sus historias y anécdotas antes de debutar, su audición y su época como aprendices. Cuando llegó el turno de Jimin, sorprendió a todos con su declaración, sobre todo a ARMY, quien no sabía lo que tuvo que pasar antes de formar parte del grupo.



Pasar la audición solo es el primer paso, ya que deben entrenar meses o hasta años para ser elegidos como parte de un nuevo grupo, nada está garantizado. Jimin explicó que fue aprendiz por poco tiempo antes de que BTS se formara; sin embargo, fue rechazado 8 veces.

El bailarín estuvo a punto de ser echado de la banda tan solo un día antes de su ansiado debut el 13 de junio de 2013, afortunadamente, no sucedió.



Existe el rumor de que otro aprendiz iba a ocupar su lugar, pero a última hora Jimin lo reemplazó. Según lo explica el idol, en realidad había personal que no lo consideraba bueno para BTS, pero hubo gente que lo respaldó y logró cumplir su sueño.



J-Hope también estuvo a punto de dejar el grupo, al igual que Jungkook, quien pensó en dejarlo todo. Jimin fue el último en integrarse al dormitorio y tuvo que escuchar 8 veces la palabra no antes de demostrar que merecía ese lugar.