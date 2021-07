¡Hasta en las mejores familias! Camila Sodi confiesa que su hija Fiona tiene piojos

Camila Sodi es muy trasparente con sus fans al hablar de vida personal, siempre trata de aclarar los rumores respecto a la relación que tiene con su ex pareja y padre de sus hijos Diego Luna, habla sin tapujos de su carrera artística y también comparte su etapa como mamá.

Respecto a sus momentos como madre, Camila dio a conocer que no todo es color de rosa y que aunque se pudiera pensar que no pasan por algunos instantes incomodos, pero no es así, tal y como lo que publicó en sus redes sociales, donde confesó que su hija Fiona tenia piojos y tuvo que llevarla a un lugar especial para erradicar este problema.

“Creían que todo era perfecto y hermoso verdad? Jajajaa pues chequen el plan de viernes que nos cargamos: piojos!!! Jajajaj”, escribió la actriz de Luis Miguel: la serie con el sentido de humor que le caracteriza.

Pero al parecer no es la primera vez que sucede este problema, pues hace algunos años Fiona y Jeronimo, hijos de Sodi y Diego Luna se contagiaron en la escuela, Camila hizo lo necesario para que los niños se liberaran de los molestos animales y los llevó con especialistas en el tema que se encargaron de quitar hasta el más mínimo rastro.

La niña de 11 años tuvo una fiesta de cumpleaños hace unos días, entonces fue ahí en donde pudo haber tenido contacto con otra persona que tenía piojos y de esta manera adquirirlos.

Durante la celebración de cumpleaños hubo un deliciosos desayuno en donde la cumpleañera participó, también se llevó a cabo una sesión de yoga y otra de tatuajes de henna por lo que los que asistieron quedaron encantadas por todas las atenciones recibidas por parte de la familia de Fiona.

La publicación en sus redes. Foto: especial.

GB