Ester Expósito y Rauw Alejandro dan más pistas de su romance y los fans enloquecen

Ester Expósito y Alejandro Speitzer fueron una de las parejas consentidas del 2020, sin embargo, desde hace unos meses se rumora que su relación terminó. Ahora la actriz española parece tener un nuevo romance con el cantante Rauw Alejandro y los fans de ambos están enloquecidos.

Aunque hasta el momento ni Speitzer ni Expósito han dado una respuesta oficial ante las constantes preguntas sobre si se acabó su relación, se les dejó de ver juntos desde hace tiempo y ya ni siquiera se siguen en sus cuentas de Instagram, lo que indicaría que efectivamente terminaron.

Sin embargo, la guapa actriz española de 21 años todavía conserva en su cuenta algunas fotografías del actor mexicano, como una instantánea que le tomó en julio de 2020 cuando visitaron Roma, Italia, viaje en el que se dejaron ver muy enamorados y ambos compartieron fotos y videos.

Así dejaba ver Expósito su amor por Alejandro. Foto: Especial

Así respondió Rauw Alejandro a Ester Expósito

Pero parece que todo ese amor quedó atrás y la española, quien ganara fama en México por su actuación en la serie Élite, ya tiene un nuevo romance con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien ya se le ha visto en algunas fiestas y de quien parece ya era fanática, pues hace un año causó revuelo al bailar el tema "El Efecto" de Rauw y Chencho Corleone.

Fue este viernes cuando la actriz volvió a elegir una de las canciones del reguetonero para cantar en sus historias de Instagram, un video que enloqueció a los fans de ambos artistas, pues inmediatamente se tomó como una pista de que sí tienen un romance y podrían estar muy enamorados.

El video que Ester compartió en su cuenta de Instagram no sólo enloqueció a los seguidores, pues el puertorriqueño también lo notó y en su cuenta de Twitter escribió: ."Mi canción me dedico en el Story que subió", mensaje que a los pocos minutos se llenó de comentarios y me gusta.

La cuenta de Twitter e Instagram "paparazzamx" asegura que fuentes cercanas a la pareja ya confirmaron que sí tienen una relación, lo que podría quedar confirmado con los mensajes que se han dejado ambos en sus redes sociales.