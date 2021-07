Cynthia Rodríguez sufre accidente en VLA y debe salir del programa

La conductora y cantante Cynthia Rodríguez, quien se ha convertido en una de las favoritas del público del matutino Venga la Alegría (VLA) sufrió un bochornoso accidente este viernes en la transmisión del show, por lo que debió salir del programa para solucionarlo.

Rodríguez se ha ganado el cariño de los televidentes por su talento y carisma, algo que también la llevó a ganarse el corazón de su novio, el cantante Carlos Rivera, con quien lleva una relación de varios años y cada día son más abiertos con respecto a mostrar el amor y admiración que se tienen.

Aunque ambos cantantes han sido muy discretos con mostrar su vida personal en redes sociales, pasa algo muy distinto con sus anécdotas laborales, pues la originaria de Monclova, Coahuila, publica constantemente las situaciones que vive en el show que conduce y los detrás de cámara del mismo.

Así comenzó a grabar el programa. Foto: Especial

Cynthia debe salir del programa

Si algo ha caracterizado a Cynthia en el medio del espectáculo es su forma de vestir, pues cada día sus fanáticos se quedan sorprendidos gratamente con los atuendos que luce, como el que presumió este viernes cuando llevo un moderno conjunto de jeans con detalles de parches.

Sin embargo, no siempre las cosas salen como se esperaba y aunque Rodríguez comenzó la transmisión con su conjunto debió salir un momento del programa para esperar que su pantalón fuera reparado, pues según contó en sus historias de Instagram se le rompió el cierre.

El pequeño accidente obligó a la cantante y conductora a esperar en los camerinos y ponerse un pantalón deportivo. "Lo que pasa en un programa de tele y a veces el público no se entera, se me rompió el cierre del pantalón y estoy en pants esperando que me lo traigan", confesó la también actriz.