Laura Zapata le desea el mal a enfermeros que entregaron a su abuelita con fractura en la pierna: VIDEO

A pesar de estar bajo el cuidado de cuatro enfermeros, doña Eva Mange sufrió una doble fractura de tibia y peroné en su propia casa. Al respecto, Laura Zapata explicó que tiene un esquema de trabajo con los profesionales de la salud, mismos que le dijeron que no sabían lo que le había pasado; ella tuvo que investigar lo que había ocurrido.

La actriz explicó que cuatro enfermeros cuidan a su abuela, repartidos en pareja y se turnan cada 15 días sin salir de su casa. Sin embargo, este lunes la nueva pareja le mandaron una fotografía de la pierna de la señora, la cual se ve muy amoratada.

Tras reunirlos, Laura no obtuvo respuesta ni explicación de los enfermeros de lo que había ocurrido: "Tengan ética, tengan conciencia, tengan moral. Si fue un accidente díganme, pero necesito saber qué sigue; no vaya a ser que mi abuela tenga un golpe interno...", les suplicó.

¿Qué fue lo que le pasó a doña Eva Mange?

La hermana de Thalía platicó que la relación que tiene con su maestra de canto, Lupita Gómez, es tal que cuando le explicó que no podía aceptar proyectos porque no tenía con quien dejar a su abuelita, ella se ofreció a quedarse en su casa mientras los enfermeros realizaban su trabajo, para que no se preocupara.

Todo iba sobre ruedas hasta que supo de la fractura y le explicó que el pasado jueves escuchó un fuerte golpe cuando metieron a bañar a la señora. Al encararlos, los profesionales de la salud le dijeron que no había pasado nada.

Laura Zapata se lamenta por las heridas de su abuela

En una entrevista que ofreció para el programa de espectáculos Ventaneando señaló que estas fracturas se suman a las heridas con las que se la entregaron del "asilo del terror", donde se encontraba viviendo.

Por desgracia, esto empañó un posible festejo de su cumpleaños número 65, pues la situación la tiene afectada emocionalmente, "la quiero la amo y eso me toca. Entonces muy revuelta internamente porque no se vale que uno está haciendo todo para que ella esté bien y viene alguien irresponsable y se calla y algo le pasa y no avisa. No es justo".

Este comportamiento por el que atraviesa ella y su familia la ha hecho sentirse avergonzada de ser mexicana por estar rodeada con personas de poco nivel emocional, ético, moral, de afecto y cariño que sólo le importa ganar dinero. Al final les deseó el mal, pues no pueden ir por la vida haciendo el mal y menos a una señora de 103 años.