Laura Flores confiesa en Netas Divinas a qué actor más le ha gustado besar

En la última emisión del programa de Netas Divinas, que se transmite por Unicable, las habituales conductoras, Consuelo Duval, Daniela Magun y Natalía Tellez contaron con una gran mujer mexicana, Laura Flores.

La actriz y cantante estuvo como conductora invitada, en ausencia de Paola Rojas, donde confesó cuál ha sido su crush de las telenovelas, un actor que ella califica como un muñeco.

La declaración, que dio un poco apenada y sorprendida, se dio cuando la voz en off “Angela” le cuestionó sobre ¿Quién es la persona más atractiva a tu parecer a quién has besado en telenovelas?

Como es costumbre, las conductoras deben contestar con la verdad o “la neta” y esto fue lo que dijo

Sergio Mur el actor español, el actor es una cosa que si, andaba yo perdiendo el equilibrio, andaba yo perdiendo el piso, yo decía á ver si me habla en la noche’, pero si me movió el tapete, es un muñeco.

Laura Flores señaló además que el actor español, con el que tuvo la oportunidad de trabajar en una telenovela de otra televisora, logró albortarla por completo además mencionó que sus características son muy masculinas.

Es guapo, varonil y bien. Aparte tuvimos escenas bien calentonas, yo después me daba pena, pues pensé ´¿se habrá dado cuenta de que yo me alborote?’, lo bueno es que a las mujeres no se nos nota.