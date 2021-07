Frida Sofía le pone precio a su perdón; esto es lo que le cobraría a su mamá por frenar la denuncia en su contra

Fue en abril pasado cuando Frida Sofía denunció que su abuelo abusó sexualmente de ella cuando era pequeña. Tras esto, él demandó por difamación y ella hizo lo propio en contra de él y de su mamá, Alejandra Guzmán, de 53 años, por los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores. Ahora, trascendió que la Guzmán espera arreglar las cosas con su hija, quien no estaría cerrada a hacerlo, pero ya puso un precio a su perdón.

La revista TVNotas aseguró haber platicado con un familiar cercano a la familia y aseguró Frida, aunque podría aceptar un acuerdo, no quiere saber nada de su mamá, porque sigue muy dolida, ya que nunca la respaldó. De acuerdo con esta fuente, Alejandra habría escuchado una entrevista que su hija dio recientemente, en la cual habló sobre su relación, lo cual la habría conmovido.

“Frida dio unas declaraciones a un medio de Miami sobre lo que ha vivido con su mamá y a Ale le pegaron muy fuerte, tanto, que lloró mucho y buscó todas las entrevistas que su hija ha dado, y al parecer reflexionó”, dijo.

No se hablan desde hace meses. Foto: Especial.

¿Cuánto pide Frida Sofía por perdonar a su madre?

Pese a que Frida tiene bloqueada a su mamá de de todos lados, Alejandra espera que Frida acepte reunirse con ella y “ambas reconozcan que la han regado, que se perdonen y empiecen de cero”. Sin embargo no sería fácil para la rockera.

“Frida le está pidiendo una compensación de 300 mil dólares (6 millones de pesos) por reparación de daños, un pago mensual de 6 mil dólares (120 mil pesos), aunque no sé por cuántos meses, pero si por ella fuera, sería vitalicio; además de un departamento en una exclusiva zona de Miami, y una camioneta de un modelo más reciente que la que tiene”, sostuvo la fuente anónima.

Sin embargo, esta cifra no sería para perdonarla, sino para que sólo se dé un acercamiento entre ellas, ya que Frida afirma que no se retractará de lo que dijo, “pues insiste en que sí sufrió abuso por parte de su abuelo, por eso quiere que él pague”, por lo que posiblemente la única denuncia que frene sería la de su madre, “pero dejó en claro que no ofrecerá para nada disculpas públicas”.

