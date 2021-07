Carlos Ferro revela que vende paletas para hacer frente a la crisis por Covid-19

La crisis por la pandemia de Covid-19 afectó a varios sectores en el país y entre ellos el del entretenimiento y, como resultado, también a los actores y cantantes que vieron suspendidos muchos de los proyectos y grandes eventos musicales con la finalidad de evitar la propagación del virus, este fue el caso del actor Carlos Ferro quien habló sobre el negocio que inició durante la crisis sanitaria.

Carlos Ferro es uno de los grandes galanes de la televisión en México y ha participado en telenovelas como “Fuego Ardiente”, sin embargo, atravesó por momentos difíciles económicamente durante la pandemia, tal y como sucedió con otras celebridades.

El negocio de Carlos Ferro durante pandemia

En entrevista para el programa “Miembros al aire”, Carlos Ferro habló sobre la crisis que atravesó durante la pandemia debido a que fueron suspendidos diversos proyectos y el negocio que habría sido una respuesta a el problema económico.

“Estaba yo en pandemia y de repente dije: '¿Qué puedo hacer?' y me gusta mucho el dulce. Entonces me traje unas paletas de Guadalajara para la Ciudad de México. Me traje esta marca y la pusimos online, entre mi hermana y yo”, dijo el actor.

Detalló que comenzó con el negocio de paletas de hielo con su hermana y aunque se han retomado muchos de los proyectos en televisión y cine bajo estrictas medidas sanitarias, él continúa con el negocio porque vio buenos resultados.

Celebridades ante la crisis por Covid-19

Así como Carlos Ferro otras celebridades vieron en la crisis por Covid-19 una oportunidad para iniciar un negocio que les ayudaría a hacer frente a la adversidad económica.

Como el caso de la actriz Violeta Isfel, quien comenzó vendiendo hamburguesas a sus vecinos con pedido a domicilio y alcanzó un éxito tal que decidió comenzar a vender a gran escala y abrió su propio negocio.

Aunque no se trata de un negocio, la actriz Erika Buenfil elevó su popularidad durante la pandemia por coronavirus gracias a su simpatía en las redes sociales ganando el título de “reina de TikTok”. Esto le abrió las puertas a nuevos proyectos en la televisión y continúa como la sensación en internet.