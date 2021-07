Black Widow: CUÁNDO y a qué HORA verla en Disney Plus ¡ya hay fecha sin costo extra!

Fans de Black Widow: falta muy poco para que puedan disfrutar de esta película del Universo Marvel sin costo extra desde la platafoma de streaming Disney Plus. Te contamos todos los detalles.

Hace dos años se anunció que Black Widow llegaría en mayo de 2020 a los cines y a la plataforma de streaming Disney Plus, la cuál entonces sólo estaba disponible en Estados Unidos y algunos otros países. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 que azota al mundo desde hace año y medio obligó a retrasar no sólo esta película, sino muchas más de diferentes estudios.

Entonces fue que se determinó que Black Widow, cinta que nos daría más información sobre el pasado de Natasha Romanoff del que hasta entonces Marvel sólo nos había dado en pequeños flashbacks, sería estrenada hasta 2021, el 9 de julio en los cines y Disney Plus, que ya está disponible en más países -incluido México-, aunque también se lanzó unos días antes durante una serie de eventos con el elenco en varias ciudades.

La esperada película protagónica de Black Widow se ha convertido en el mejor estreno de cine durante la pandemia -en Norteamérica-, ya que en su primer fin de semana en cartelera, de acuerdo con cifras de Marvel Studios y Disney, la cinta recaudó 158 millones de dólares, desglosados de la siguiente manera:

*Disney Plus Premier Access: 60 millones de dólares

*Venta de boletos en Estados Unidos: 80 millones de dólares

*Venta de boletos en el mundo: 78 millones de dólares

Black Widow es la primera película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque oficialmente ésta comenzó en enero pasado con 2021 con la serie original WandaVision, a la cual han seguido The Falcon and The Winter Soldiery Loki.

¿Cuándo estará disponible sin costo extra?

Como todas las películas de Premier Access en Disney +, esta cinta eventualmente estará disponible de forma gratuita en Disney +, siempre que se tenga una cuenta activa.

Black Widow estará disponible de forma gratuita 91 días después de su fecha de estreno, que está programado para el 25 de agosto. Por lo tanto, la fecha oficial para verla gratis sería el 6 de octubre de 2021.