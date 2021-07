Desde la playa, Thalía hace yoga y Aleida Núñez le copia: FOTO

Como bien es sabido, las personas y las estrellas del espectáculo siempre se han inclinado a la yoga por los beneficios que ésta disciplina conlleva a la salud. En este caso, Thalía decidió compartir un poco de las posturas que suele hacer. El escenario no pudo ser el mejor: la playa.

Resulta que la cantante se encuentra de vacaciones y no dejó pasar la oportunidad de continuar con su entrenamiento para seguir en forma. No hay que olvidar que la también actriz está cerca de cumplir los 50 años, pero no los representa por su buena alimentación y dedicación al ejercicio.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Equivocada", "Desde esa noche" y "Piel morena" compartió un video donde aparece con un short y la parte superior de su bikini en color negro. Con la sonrisa que la caracteriza, le mandó a un saludo a todos sus seguidores y de inmediato adoptó una postura sobre sus brazos doblados y sobre la arena, elevó los pies hacia el cielo.

Después de mover las piernas en diferentes posiciones, fue hacia su celular para detener la grabación. Tras publicarlo escribió que adora esos momentos que son sólo para ella, donde puede conectar el cuerpo con la naturaleza.

"Yoga. Amo estos momentitos solo para mi, conectar con mi cuerpo, la naturaleza, disfrutar plenamente el presente… esto es vida. Mis amores, que tengan un feliz sábado.", les compartió Thalía a sus seguidores, quienes en un día provocaron que el video se reprodujera en más de un millón 770 mil ocasiones.

Aleida Núñez no se queda atrás y le copia a Thalía

La talentosa actriz no se quiso quedar atrás y de inmediato hizo lo propio en su cuenta. De todas las posiciones que existen en el yoga, Aleida Núñez eligió una muy similar a la de la cantante.

En la instantánea, la originaria de Jalisco apareció con un leotardo de color claro que le acentuó su trabajada figura. A pesar de ser parecida la postura ella demostró que tiene un camino más adelantado, pues las palmas de sus manos y su cabeza era lo único que tenía recargado sobre el cuelo y con las piernas dobladas en lo alto.

Como era de esperarse, también ofreció un mensaje para todos sus seguidores y fans:

"Yoga…el equilibro en tu vida es fundamental para una vida más sana en todos los sentidos, escucha tu alma…#mentesana #pazinterior #vidasaludable", escribió la celebridad de 40 años.