Acapulco Shore: Expulsan a dos participantes de la mansión por su mala actitud

La tensión llegó a su máximo punto en la octava temporada de Acapulco Shore por lo que todos los integrantes se unieron y decidieron expulsar a dos de las integrantes más polémicas del reality show de MTV por lo que se espera que los problemas finalmente se hayan terminado para que las fiestas y el descontrol se puedan realizar sin pleitos.

La entrega número 13 de la octava temporada inició con el juicio contra Jacky Ramírez, quien es conocida como “El Furby Diabólico” debido a que pese a ser una de las integrantes más pequeñas, tiene un temperamento de cuidado y prueba de ello es que durante toda la temporada protagonizó al menos cuatro peleas a golpes por lo que todos votaron a favor de expulsarla de la mansión de Acapulco Shore.

Ante la contundente victoria de la mayoría, Jacky Ramírez asumió su expulsión, sin embargo, no se fue sola, pues Fer Moreno, su única amiga y cómplice del programa decidió empacar para dejar el programa como una muestra de solidaridad con Jacky.

Antes de irse de la mansión, Jacky y Fer solamente de despidieron de Alba, además, sentenciaron que no sería la última vez que aparecían en el programa pues aseguraron que no se irían de Acapulco, sino que se quedarían en el paradisiaco puerto para tener algunos encuentros casuales con el resto de vacacionistas por lo que podrían seguir haciendo de las suyas aún fuera del programa.

Jacky terminó con la paciencia de sus compañeros de elenco. Foto: Especial

Surgen nuevas rivalidades

Tras la expulsión de Jacky y Fer, la tranquilidad duró muy poco tiempo en la mansión de Acapulco Shore pues surgieron nuevos problemas que podrían tener graves consecuencias pues el recién llegado, Novinho, causó los celos de Chile pues el brasileño estuvo coqueteando con varias chicas de la mansión y con quien logró tener más conexión fue con Isa, con quien tuvo un encuentro íntimo.

Otro de los problemas que quedó evidenciado en el último capítulo fue la incomodidad de la modelo recién llegada, Charlotte Caniggia, quien aseguró que no le gusta la dinámica de Acapulco Shore pues no encuentra entretenido estar alcoholizada todo el tiempo, por lo que generó ciertas discrepancias entre sus compañeros del reality.

Venganza de Chile

Tras el encuentro sexual entre Novinho e Isa, Chile evidenció que se sintió celoso del brasileño y decidió regresarle la jugada a Isa y para ello se encargó de coquetear con Diana Chiquete, quien no tomó a mal las insinuaciones de Eduardo Miranda y terminaron teniendo intimidad, sin embargo, el asunto no paró ahí pues al enterarse de lo sucedido Nacha no dudó en contarle todos los pormenores a isa, quien se mostró confundida y aseguró que Chile buscó a Diana únicamente para vengarse de lo ocurrido con Novinho.

Se espera que el siguiente capítulo la intensidad siga subiendo de nivel en torno a este problema de poliamor que tiene en el centro a Chile e Isa, por lo que solo queda esperar la próxima entrega del exitoso reality show de MTV que será transmitido el martes 27 de julio en punto de las 22:00 horas.