Agustín Argüello, ex participante de La Academia, quiere hacer cine

Su amor por el canto llevó a Agustín Argüello a participar en La Academia, jamás imaginó que 12 años después estaría disfrutando de su segunda pasión en un escenario teatral, la actuación. Ahora desea seguir conquistando al público con su trabajo en más proyectos, incluso llegar al cine.

“Empecé como cantante y no tenía noción de la actuación, poco a poco fueron llegando las oportunidades, varios proyectos de televisión en donde no me sentía cómodo, así que me preparé, tomé talleres de actuación y acento, y jamás pensé que pudiera combinar las dos disciplinas en el teatro musical, ahora busco un personaje que me haga consolidar más el trabajo como actor, me encantaría entrar al cine”, detalló el actor.

Considera que en esta carrera, constantemente se buscan personajes diferentes, que los reten, ya sea en televisión, teatro o cine, porque al menos él, nunca está quieto, siempre está en movimiento, pendiente de nuevos proyectos. Sin embargo, le es fiel a cada papel, evita participar en más de un trabajo al mismo tiempo, porque prefiere enfocarse sólo en uno para dar lo mejor de él.

Actualmente, protagoniza la obra de teatro “Ghost, la sombra del amor”, que aún con los percances de estrenarla en pandemia, el próximo 3 de julio llegará a sus 100 representaciones. “Estamos sorprendidos con el apoyo que ha recibido la obra, queremos que el teatro se reactive, la gente va saliendo del encierro y el miedo que genera la pandemia, pero aún no es suficiente para hablar de una recuperación. Esperamos que esto termine pronto”, contó.

Argüello no deja de lado su amor por el canto, sobre todo después de participar en el concierto “Noche de estrellas” junto a sus colegas Mario Sepúlveda, Moisés Araiza y Efraín Berry, y que será transmitido en línea también el sábado 3 de julio. Un show en el que la gente podrá escuchar varios de los temas que interpretan en obras como “Mentiras, el musical”, pero también baladas, boleros y hasta rock.

alg