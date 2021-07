Así lucen los actores de “Legalmente rubia” a 20 años de su estreno | FOTOS

“Legalmente rubia” es una de las películas favoritas de los cinéfilos al marcar un antes y un después en las cintas de romance, pues se ha señalado que rompió con estereotipos al relatar la historia de éxito de una joven que triunfa al convertirse en una exitosa abogada.

El personaje de Elle Woods ha sido señalado como feminista al dejar de lado la apariencia de una chica bonita y superficial que dedicaba sus esfuerzos para recuperar a su novio, para descubrir su pasión como abogada y ser aceptada en una de las universidades más importantes de Estados Unidos.

Historia de “Legalmente rubia”

La cinta, que está basada en la novela de Amanda Brown con el mismo nombre, relata la historia de una joven que es hermosa, popular, tiene dinero y un novio que es hijo del gobernador, aunque pensaba estar en un mundo perfecto todo se derrumba cuando su novio termina con ella cuando pensaba que le propondría matrimonio.

Decidida a recuperarlo hace todo lo posible por ser aceptada en la escuela de leyes de Harvard, pero al llegar se da cuenta que él sale con otra joven en la misma escuela. Elle Woods lucha contra el acoso de uno de sus profesores y se convierte en una de las mejores abogadas.

Así han cambiado los actores

Reese Whiterspoon es la actriz que da vida a Elle Woods, la joven rubia de fraternidad que en su intento por recuperar a su novio se convierte en una exitosa abogada. La actriz tiene 44 años de edad y continúa en la actuación, además de que se convirtió en productora y en 2006 ganó un Oscar por la película “Walk the Line”.

Reese Whiterspoon. Foto: Instagram

Warner Huntington III era el personaje del actor Matt Davis, él era el novio de la protagonista. El actor de 43 años de edad continúa destacando en la pantalla chica y ha participado en series como “The Vampire Diaries”.

Matt Davis. Foto: Instagram

La actriz Jennifer Coolidge dio vida al personaje de Paulette, quien se convirtió en una de las mejores amigas de Elle Woods en “Legalmente rubia”. La actriz de 59 años de edad se abrió paso con una exitosa carrera en el cine y participó en más películas como “Click” y series como “Glee”; además, participó en el videoclip de Ariana Grande de la canción “Thank you, next” con su personaje de la película.

Jennifer Coolidge. Foto: Instagram

Selma Blair tiene 49 años de edad y ella interpretaba al personaje de Vivian Kensington, quien fue su rival y al terminar la película se convirtieron en grandes amigas. La actriz protagonizó la serie Anger Management y en 2018 fue diagnosticada con esclerosis múltiple.