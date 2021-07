Ser mujer me facilitó las cosas: Lolita Ayala | VIDEO

Dentro del mundo del periodismo en México, una de las figuras que destacan es Lolita Ayala, quien hace poco regresó al ojo público gracias a su tienda en línea donde vende ropa con su rostro y nombre. A pesar de ello, muy pocos saben de su vida y sus comienzos dentro de los noticieros.

Dolores Ayala Nieto nació el 20 de mayo de 1951 y su carrera dentro de la comunicación y el periodismo comenzó a principios de la década de los 70. Destacó por se la primera mujer en encabezar un programa informativo en nuestro país. Con el paso del tiempo fue ganando popularidad y teniendo a Jacobo Zabludovsky como mentor llegó a tener su propio espacio: El Noticiero con Lolita Ayala.

La también filántropa fue entrevistada por Alex Fernández para su canal de YouTube, para conocer un poco más de la mujer de la rosa eterna en el escritorio. De entre tantas cosas que ella le comentó, detalló que su condición de mujer le ayudó mucho, pero no como muchos pudieran pensar.

"El ser mujer me facilitó las cosas"

Ayala explicó que a finales de los 80, ella se ganó su espacio informativo en la televisión mexicana algo que fue un verdadero milagro. Por aquellas épocas los altos mandos tenían la idea de que una mujer que salía a cuadro no tenía credibilidad para la audiencia, hecho que siempre las afecto.

Recordó que a pesar de ser un proceso complicado por los pensamientos arcáicos para ella no fue complicado:

"Todo el mundo me pregunta a mi lo difícil por ser mujer y la verdad para mi, el ser mujer, me facilitó las cosas. De verdad. Como había pocas mujeres, los jefes eran muy amables conmigo y muy generosos. Claro como mujer, no sólo llegas y a trabajar, sino que debes demostrar que puedes", detalló la comunicóloga frente al micrófono.

Por si fuera poco, recordó lo complicado que es para las periodistas fuera de la carrera, pues además debían atender una casa y una familia en caso de que la tuvieran.