Acapulco Shore: Exhiben a Talía por comentarios transfóbicos contra Jaylin

En el último capítulo de la temporada ocho de Acapulco Shore, Jaylin, la primera chica trans del famoso reality show de MTV y Jacky Ramírez protagonizaron una intensa pelea, la cual, generó una oleada de comentarios por todo lo que giró alrededor del pleito y uno de los planteamientos más polémicos fue el de Talía Eisset, una ex participante del programa, quien en diversas ocasiones se ha referido a Jaylin Castellanos como ¨él” y no “ella”, por lo que fue señalada como transfóbica.

Fue en una cápsula del programa llamada Acapulco Shock donde finalmente Jaylin confrontó a “La flaca” y le cuestionó el motivo por el que se refiera a ella como “él” pese a que se identifica como mujer y al parecer desató la furia de Talía pues de inmediato mostró su molestia y respondió que para ella Jaylin simplemente es un trans y aprovechó para decir que no estaba enterada de que se había sometido a un proceso de cambio de género y aseguró que tiene muchas cosas que hacer como para estar pensando en cómo referirse a un trans.

Ante estas respuestas, Jaylin manifestó sentirse indignada por la forma inadecuada en la que Talía se refiera a ella, sin embargo, Talía se mostró desinteresada en aprender sobre temas de inclusión y aseveró. “Si a ti te ofende, ni pedo, la neta. No te puedes ofender si es algo que yo no sabía”.

Jaylin se mostró muy indignada por la actitud de Talía. Foto: Especial

Tunden en redes a Talía

Tras estos polémicos comentarios, Talía se hizo tendencia en redes sociales y en grupos de seguidores del exitoso reality show donde la señalaron como transfóbica y exigieron a MTV que no volviera a incluirla en sus contenidos futuros pues es inaceptable que haya gente con este tipo de pensamientos discriminatorios en contra de los miembros de la comunidad LGBT+.

Talía responde

Tras la oleada de comentarios en su contra, Talía Eisset decidió recurrir a grupos feministas y pidió su ayuda por haber sido atacada en redes sociales solo por expresar su opinión sobre el tema por lo que las cuestionó sobre si era normal estos comportamientos de la comunidad LGBT+, “Creo que respeto a quien respeto da y no se me hace justo recibir insultos de su parte, no?”, escribió la influencer en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que solicitar la intervención de diversos colectivos feministas no resultó efectivo para Talía pues algunas representantes de estos colectivos se mostraron en contra de su posición y aseguraron que el hecho de ser mujer, no la exime de sus consecuencias de sus comentarios por lo que, además, de negarle el apoyo, le sugirieron que ofreciera una disculpa por sus comentarios, los cuales fueron evidentemente discriminatorios, sin embargo, para finalizar la polémica, Talía escribió que no le interesa aprender del tema de la inclusión.

