El género urbano levanta la mano para igualar al rock de los años 60

Mucho se criticó el género urbano por sus letras, sin embargo, es éste el que empieza a generar un movimiento contracultural, que si bien no iguala al de los años 60 y 70 con músicos como Bob Dylan y The Beatles, sí resuena entre la gente, según mencionó el especialista chileno Hernán Rojas, sobre todo, dijo, en el trap y hip hop, porque tocan temas que hablan de ese mundo de privilegios en el que pocos están.

“Encontrar algo equivalente a lo que ocurrió en los 60 es difícil, pero no significa que no ocurra de nuevo. Se están dando las condiciones políticas, culturales y espirituales, estamos al borde de una época de cambios. La era de los privilegios es algo que obviamente está en una embestida, y eso va a marcar una banda sonora”, señaló el conductor de Radio Sonar y Socio Director de Rock Al Patio durante la charla The Beatles: La música como vía de expresión política y cultural a finales del 2020.

Sus palabras cobran sentido con el lanzamiento Patria y vida en febrero pasado, un tema que interpretan el grupo de reguetón Gente de Zona, el rapero Yotuel Romero y el cantante Descemer Bueno y que pide el fin del régimen castrista, lo que motivó a miles de cubanos a salir a la calle el fin de semana pasado coreando el nombre de la canción y exigiendo libertad.

Sin embargo, las canciones de protesta han existido en distintos momentos de la historia y en diferentes géneros musicales. Desde la época medieval había letras que criticaban al feudalismo. Hablando del siglo pasado, Rojas señaló que una de las figuras más representativas escribiendo temas sociales fue Woody Guthrie, autor de la frase “Esta máquina mata fascistas”, refiriéndose a su guitarra. Fue dicho artista quien inspiró a Bob Dylan a escribir clásicos como The Times They Are A-Changin' y su trabajo al mismo tiempo influyó a The Beatles en piezas como Revolution, de 1968, o a John Lennon como solista con Woman is the Nigger of the World, de 1972.

Justo a finales de los 50 y la década de los 60 había condiciones sociales en todo el mundo que inspiraron distintas canciones. La misma Revolución Cubana tomó el poder en 1959 y durante los más de 60 años del régimen, ha inspirado varias letras a favor y en contra, una de ellas es Pequeña serenata diurna (1975), del trovador Silvio Rodríguez, una canción que el mismo presidente Díaz-Canel invitó a los cubanos a recordarla durante este conflicto social.

MAAZ