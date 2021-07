Tras ser acusada de secuestro y asesinato, novia de Vicente Fernández Jr. procederá legalmente

Luego de ser acusada por su excuñada, como la probable responsable del secuestro y asesinato de su exnovio Carlos Mauricio Arriola Pérez, Mariana González, actual novia de Vicente Fernández Jr., reveló en entrevista para el programa Despierta América que procederá legalmente contra la publicación y la persona que la señaló.

En ese sentido la famosa empresaria dijo que “todo se va a arreglar directamente en los juzgados, la próxima semana ya sale todo”, además de que dijo que solamente se trata de una forma de buscar fama pues ella no tuvo nada que ver con los hechos por los que se le acusan.

Así la considerada “Kardashian mexicana”, también reiteró que Lilia Yolanda Arriola, su supuesta excuñada, no es familiar de ella, ni de forma política, además de que “todo eso es una mentira y se va a arreglar en los juzgados”.

“Solo quieren sus cinco minutos de fama”

La nuera de Vicente Fernández arremetió contra Arriola Pérez, “En realidad es gente que quieren sus cinco minutos de fama o cinco pesos, que ahorita no tienen para comer, entonces es esto, pero todo se va a arreglar de la manera que se tiene que arreglar porque todo lo van a decir los abogados”.

Asimismo la modelo dijo que claro que me molesta que le señalen en este tipo de comentarios, pues mucha gente se quiere colgar “si una revista no se pone a investigar antes de hacer estas declaraciones tan fuertes, entonces a mi me llevan, y están acabando con mi prestigio”, señaló.

La modelo aseguró que tanto el cantante como toda su familia la respaldan en esta decisión. “Vicente me apoya totalmente, todos estamos muy bien, su familia… y se va a quedar como lo que es, una gran mentira”.