Kuno Becker, villano de “Fuego Ardiente”, prometió darle un BESO a una de sus fans

Kuno Becker cree en la palabra de sus fans a tal grado que destacó uno de los comentarios que le hizo una de sus seguidoras en Tik Tok para pedirle disculpas.

El motivo de esto fue que la mujer que se identifica en la red social como Nalaleon19 le dejó un mensaje en el que le explicaba al actor que cuando era parte del elenco de la telenovela “A 1000 x hora” le había pedido un autógrafo y éste la había ignorado.

Inmediatamente después de hacer notar esto, el intérprete dijo que no recordaba la situación, pero le propuso una solución a su interlocutora.

“No suelo decirle que no a la gente, ni a ninguno de ustedes, pero si un día te veo por ahí te voy a dar un besote, pa compensar”, dijo.

Con esto, el actor se mostró agradecido con las personas que lo siguen a él y se dan el tiempo para escribirle a través de las redes sociales.

Kuno Becker es una persona que suele reconocer a las personas que le tienden la mano sobre todo en los momentos en que más abandonado se siente.

Esto ocurrió con el productor Carlos Moreno, quien le dio al actor la oportunidad de unirse al cast de la telenovela “A Fuego Ardiente”.

El actor no trabajaba en algún drama de este tipo desde el 2014, cuando fue parte de los créditos en “Hasta el fin del mundo”. Las empresas de entretenimiento le cerraron las puertas al punto de que se tuvo que abrir paso en la farándula escribiendo y protagonizando sus propias cintas.

Sin embargo, hace unos meses, Moreno le dio el voto de confianza para volver a la televisión encarnando a uno de los villanos de la producción.

Según lo que ha contado el actor en sus redes sociales, cuando inició el proyecto, le dijo al realizador que estaba listo para el reto y que iría por “todas las canicas”.

Al finalizar su parte en el drama, Carlos Moreno le regaló una bolsa con juguetes de este tipo como reconocimiento a su labor durante las grabación. Al respecto, el actor dijo la siguiente frase:

“Al final literalmente me dio una bolsa grande de canicas y me dijo sí, te llevaste todas las canicas. No pude contener el llanto”, escribió.