¿Jimin de BTS hizo un CAMEO en un drama coreano? La escena NUNCA salió a la luz

¿Jimin debutó como actor? BTS no solo es una banda de K-Pop, son cantantes multitalento y han incursionado en otras áreas artísticas. Los dramas coreanos también se han convertido en uno de los escenarios para los idols, ya que han tenido varias referencias en algunos episodios.

La actuación no es ajena al grupo, Jin estudió dicha carrera y su intención al audicionar para BigHit era seguir ese camino, pero su potencial lo llevó a ser parte de BTS. V ya debutó como actor en "Hwarang" y aseguró que quiere volver a retomar este rol.



Próximamente, también se estrenará la primera serie inspirada en el universo de BTS llamada "Youth", con actores jóvenes que vivirán varias aventuras escolares. Pero Jimin emocionó a todo el ARMY cuando hubo rumores de una posible participación en un drama coreano.

¿Jimin de BTS aparece en el drama The Rose of Sharon Has Bloomed?

Hace tiempo, en redes sociales circularon algunas imágenes de Jimin en un set de filmación, el idol estaba grabando en algunas calles de la ciudad, aparentemente en un proyecto misterioso.



Los rumores de que era una pequeña actuación para un drama coreano emocionaron a las fans, sin saber el papel que interpretaría en la historia, ya que era un cameo especial.

Jimin actuando. Foto: Especial

El drama fue estrenado en la primavera de mayo de 2017, pero la supuesta escena de Jimin nunca salió. La trama se centraba en una oficial de policía y madre soltera, quien trabajaba junto a otro oficial que amaba la justicia.



Varias ARMY afirmaron que dichas grabaciones eran para la serie; sin embargo, poco después descubrieron que en realidad era para el MV de BTS World "Heartbeat".

Sin embargo, aún no pierden las esperanzas de verlo en algún dorama, ya sea actuando o con un OST. Youth era una de las apuestas para que BTS debutara como actores, pero decidieron elegir actores más jóvenes para interpretarlos.



Si aún no has visto todos los cameos de BTS en dramas coreanos, te decimos dónde y cuáles debes ver.