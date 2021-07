Hailey Bieber aclara si hubo violenta pelea con su esposo Justin

Luego de que se diera a conocer un video en redes sociales donde se ve al cantante Justin Bieber gritarle a su esposa Hailey, la joven modelo de 24 años decidió publicar una imagen en sus historias de Instagram y aclarar si hubo una violenta pelea con el canadiense.

El video, que dura sólo unos segundos, fue grabado en Las Vegas el fin de semana pasado, luego de que Bieber y su esposa pasaran un momento con amigos y el cantante amenizara la presentación de un famoso tequila de la modelo e influencer Kendall Jenner.

En el clip se ve al joven gritando y gesticulando con sus manos, sin embargo varios testigos de la escena afirman que no se trataba de una discusión y que el artista se encontraba muy emocionado por la participación que había tenido momentos antes, además, los fans se dieron a la tarea de quitar el video de las redes.

Así respondió Hailey a los rumores de la pelea

La modelo Hailey Baldwin, compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto algo borrosa en la que se le ve besando a su esposo, imagen que acompañó con un mensaje con el que aclaró que el fin de semana pasado la pasó muy bien en su viaje a Las Vegas.

“Cualquier otra narrativa que esté circulando por ahí es más que falsa. No alimenten esas mi**das, amigos”, agregó en el texto, dejando ver que en realidad no hubo ninguna pelea y que lo que se ve en las imágenes no fue más que la emoción del momento por parte del canadiense.

Baldwin y Bieber salieron brevemente de diciembre de 2015 a enero de 2016, pero finalmente se separaron, luego se reconciliaron en junio de 2018. La pareja se comprometió en julio de 2018 y confirmaron en noviembre de ese mismo año que estaban casados. Sin embargo, tuvieron una segunda ceremonia en Carolina del Sur el 30 de septiembre de 2019.