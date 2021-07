BTS: Jimin es capaz de hacer esto para ver su drama coreano favorito

¿Qué series y películas son las favoritas de BTS? Cuando tienen tiempo libre, la banda aprovecha para ver las historias que les gustan en la pantalla, incluso han compartido sus recomendaciones con ARMY. Jimin es capaz de hacer esto con tal de no perderse su drama favorito.



Cuando te picas con una serie es imposible levantarte del sillón o dormir, muchas veces el maratón dura toda la noche por la emoción de ver una nueva temporada.



Lo mismo pasa con los dramas coreanos, la intriga es tan grande que no podemos esperar a ver qué pasará en el siguiente episodio. Jimin no es la excepción a la regla y su compañero de grupo reveló lo que hace con tal de no perdérselo.

V revela la foto más divertida de Jimin

Los dramas coreanos son un fenómeno igual de grande que el K-Pop, incluso han fusionado su popularidad con los idols que protagonizan algunas historias o cantan la banda sonora.



Además de que BTS tiene cameos en algunos dramas, también son grandes aficionados a las novelas asiáticas. A través del Twitter oficial de la banda, V compartió una foto de Jimin mientras se estaba bañando, pero al mismo tiempo veía su drama favorito.

BTS mirando doramas. Foto: Especial

Según la historia detrás de la foto, Jimin tenía que irse a bañar, pero no quería dejar de ver la serie. Su compañero decidió acompañarlo y colocó la computadora para que lo mirara desde la bañera. La foto quedo para el recuerdo en las redes sociales de BTS.



Hay quienes no duermen hasta que no terminen de ver el último episodio de una nueva serie o saber el final . Desde entonces, ARMY ha viralizado la imagen y la convirtió en uno de sus memes favoritos. El drama que veía es "I Hear Your Voice", el cual narra la vida de unos abogados que representan a clientes que no tienen posibilidades de ganar.



Park Soo Ha es un chico con la habilidad de escuchar los pensamientos de los demás con tan solo tocarlos, él ayudará a Jang Hye Sung a resolver sus casos. El protagonista también está en la busca de una mujer a la que prometió proteger.