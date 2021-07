¿Qué paso con las regalías de "Chespirito"?; Florinda Meza responde

Florinda Meza mantiene un conflicto legal con el hijo de "Chespirito", Roberto Gómez Fernández, pero al ser cuestionada sobre esta situación explotó contra los reporteros, a quienes respondió sobre las regalías.

La artista de 72 años aseguró que en este momento no recibe compensación económica por su trabajo junto a Roberto Gómez Bolaños.

Sin embargo, Meza negó que necesite del programa "Chespirito" para sobrevivir. "Es que ahorita no hay regalías, sacaron los programas del aire, no hay regalías, pero como yo dije en mis redes, yo no necesito del programa “Chespirito” para vivir, claro que tengo determinados derechos como todos los actores, y cuando se está transmitiendo sí hay regalías".

No quiso ahondar sobre la situación legal que mantiene con Gómez Fernández, ya que, aseguró, que para eso contrató a un representante legal.

"¡Ay!, ¡qué pregunta!, ¡qué pregunta!, están volviendo a plantear, estás volviendo a condicionar algo, como que ustedes ponen, condicionan a algo para uno conteste lo que ustedes quieren, yo no puedo contestar más que hasta donde sé y lo que quieran saber de cuestiones legales tienen que hablar con el licenciado […] ¡cómo me voy a comprometer yo con empresas productoras!", detalló.