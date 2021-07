Emir Pabón alista demanda contra conductor que puso en riesgo la vida de su esposa embarazada

Emir Pabón, líder del Grupo Cañaveral, anunció que alista una demanda contra el conductor de un taxi por aplicación, esto luego de que fue el responsable de un accidente en el que resultó herido el cantante y su esposa embarazada cuando viajaban en Houston, Texas.

El músico se mostró muy enojado debido a que su esposa Stefanía de Aranda tuvo que ser atendida en terapia intensiva, y la irresponsabilidad del conductor puso en riesgo el embarazo de su mujer. "Lo más importante es que se haga justicia de algo que no esperábamos y ni pensábamos que iba a ocurrir", detalló.

Pabón relató el accidente y dejó en claro que su intención no era proceder legalmente, pero ante la gravedad de la situación su abogado le aconsejó hacerlo.

"Yo venía revisando una música, haciendo anotaciones de una producción y mi esposa me dice que el chofer se sale del carril, cuando me quito los audífonos él empieza a chocar contra el muro de contención. Mi esposa le dice en inglés que estaba asustada, que estaba embarazada y yo le digo que qué le pasaba. La persona no respondía, él seguía manejando", expresó.

A su vez, el abogado de Pabón detalló que este caso lo están llevando licenciados en México y Estados Unidos y por el momento se está haciendo una investigación para interponer la demanda ante las autoridades en EU, país donde se suscitó el incidente.